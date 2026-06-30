Ретроградний Меркурій до 23 липня 2026: три знаки зодіаку, яким варто бути особливо обережними

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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У 2026 році ретроградний Меркурій проходить у чутливому літньому періоді, коли багато людей планують подорожі, змінюють роботу, ухвалюють важливі рішення або намагаються почати щось нове. Астрологи попереджають: деяким знакам у цей час варто бути особливо уважними до власних рішень, слів і фінансів.

Рак — емоції можуть взяти гору

Найсильніше вплив відчують Раки, адже саме цей знак опиняється в центрі енергетики нинішнього циклу. У цей період можуть загостритися сімейні конфлікти, повернутися старі образи або невирішені питання з близькими людьми.

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Астрологи радять уникати імпульсивних рішень, не вступати в суперечки та не робити серйозних заяв, про які згодом можна пошкодувати.

Овен — ризик поспішних рішень

Для Овнів цей ретроградний період може стати справжньою перевіркою терпіння. Затримки в роботі, проблеми з документами, конфлікти з колегами або зірвані домовленості можуть викликати сильне роздратування.

Головне правило — не діяти зопалу. Будь-які різкі кроки у кар’єрі або фінансах зараз можуть мати непередбачувані наслідки.

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Терези — труднощі у стосунках

Терезам варто бути уважними до особистого життя. Саме в цей період можуть повертатися люди з минулого, старі романтичні історії або ситуації, які здавалися давно завершеними.

Астрологи радять не ідеалізувати минуле і не приймати важливих рішень щодо стосунків під впливом ностальгії.

Що робити всім іншим

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Навіть якщо ваш знак не потрапив до цього списку, період ретроградного Меркурія — не найкращий час для поспішних змін.

До 23 липня краще двічі перевіряти документи, обережно ставитися до великих покупок, не поспішати з важливими рішеннями та уникати конфліктів, які можуть виникати буквально “на рівному місці”.

Астрологи нагадують: ретроградний Меркурій — це насамперед період переосмислення, коли життя змушує нас повернутися до того, що ми раніше залишили незавершеним.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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