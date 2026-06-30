ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
2 хв

Ретроградний Меркурій до 23 липня 2026: три знаки зодіаку, яким варто бути особливо обережними

Від 29 червня до 23 липня 2026 року триває період ретроградного Меркурія — астрологічне явище, яке традиційно пов’язують із непорозуміннями, емоційними гойдалками, технічними збоями та поверненням незавершених ситуацій. Для трьох знаків зодіаку цей час може стати особливо напруженим.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Ретроградний Меркурій

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

У 2026 році ретроградний Меркурій проходить у чутливому літньому періоді, коли багато людей планують подорожі, змінюють роботу, ухвалюють важливі рішення або намагаються почати щось нове. Астрологи попереджають: деяким знакам у цей час варто бути особливо уважними до власних рішень, слів і фінансів.

Рак — емоції можуть взяти гору

Найсильніше вплив відчують Раки, адже саме цей знак опиняється в центрі енергетики нинішнього циклу. У цей період можуть загостритися сімейні конфлікти, повернутися старі образи або невирішені питання з близькими людьми.

Астрологи радять уникати імпульсивних рішень, не вступати в суперечки та не робити серйозних заяв, про які згодом можна пошкодувати.

Овен — ризик поспішних рішень

Для Овнів цей ретроградний період може стати справжньою перевіркою терпіння. Затримки в роботі, проблеми з документами, конфлікти з колегами або зірвані домовленості можуть викликати сильне роздратування.

Головне правило — не діяти зопалу. Будь-які різкі кроки у кар’єрі або фінансах зараз можуть мати непередбачувані наслідки.

Терези — труднощі у стосунках

Терезам варто бути уважними до особистого життя. Саме в цей період можуть повертатися люди з минулого, старі романтичні історії або ситуації, які здавалися давно завершеними.

Астрологи радять не ідеалізувати минуле і не приймати важливих рішень щодо стосунків під впливом ностальгії.

Що робити всім іншим

Навіть якщо ваш знак не потрапив до цього списку, період ретроградного Меркурія — не найкращий час для поспішних змін.

До 23 липня краще двічі перевіряти документи, обережно ставитися до великих покупок, не поспішати з важливими рішеннями та уникати конфліктів, які можуть виникати буквально “на рівному місці”.

Астрологи нагадують: ретроградний Меркурій — це насамперед період переосмислення, коли життя змушує нас повернутися до того, що ми раніше залишили незавершеним.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie