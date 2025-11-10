Ретроградний Меркурій: що категорично заборонено робити у листопаді 2025 року

Ретроградний Меркурій / © ТСН

Меркурій — планета логіки, комунікації, техніки та поїздок. Коли він починає рухатися у зворотному напрямку, ці сфери «ламаються»: плани зриватимуться, електроніка виходитиме з ладу, а слова — викликатимуть конфлікти. У листопаді 2025 року ретроградний Меркурій спершу перебуватиме у Стрільці, а потім повернеться у Скорпіон, тож головні виклики стосуватимуться щирості, довіри й виваженості у висловлюваннях.

Що категорично заборонено робити

Починати нові справи, бізнеси чи проєкти.

Усе нове, розпочате під час ретрограду, може зіштовхнутися з труднощами, затримками або непорозуміннями. Це час для аналізу, а не старту. Підписувати важливі документи й угоди.

Ризик помилок, неточностей або прихованих пунктів у договорах зростає в кілька разів. Якщо можливо — відкладіть фінальні рішення до грудня. Переїжджати або купувати житло, авто чи техніку.

Висока ймовірність поломок, юридичних затримок або невдалих покупок. Особливо небезпечні імпульсивні рішення «тут і зараз». Планувати далекі поїздки без резервного варіанту.

Затримки рейсів, втрати документів і багажу під час ретроградного Меркурія — звичне явище. Завжди майте запасний маршрут і копії квитків. Влаштовувати серйозні розмови чи конфронтації.

Люди погано чують одне одного — слова перекручуються, інтонації сприймаються неправильно. Краще перечекати або говорити максимально спокійно. Розривати стосунки або звільнятися з роботи.

Усе зроблене на емоціях у цей період може потім викликати жаль. Дайте собі час — після 29 листопада ситуація стане зрозумілішою. Ігнорувати знаки інтуїції.

Меркурій у Скорпіоні підсилює підсвідомі сигнали. Якщо щось «не відчувається правильно» — краще зупиніться.

Що робити натомість

Перегляньте старі плани, редагуйте тексти, заверште недороблені справи.

Відновіть зв’язок із людьми, з якими втратили контакт.

Займіться самоаналізом і медитацією — період сприятливий для очищення свідомості.

Ретроградний Меркурій — не катастрофа, а космічна пауза, щоб зробити ревізію життя. Головне — не поспішати, не сваритися й не запускати нові процеси. Всесвіт ніби натискає «стоп», аби ви могли озирнутися і виправити те, що потребує уваги.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

