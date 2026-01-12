- Дата публікації
Ретроградний Меркурій 2026 року: коли почнуться проблеми зі зв’язком, грошима і поїздками
2026 року Меркурій тричі буде ретроградним, і ці періоди традиційно пов’язують із затримками в справах, фінансовими помилками, плутаниною в документах і збоями в комунікації.
2026 року ретроградний рух Меркурія відбуватиметься три рази — взимку, влітку та восени.
Основні дати
26 лютого — 20 березня 2026 року
29 червня — 23 липня 2026 року
24 жовтня — 13 листопада 2026 року
Саме в ці проміжки астрологи радять бути особливо уважними до домовленостей, поїздок і фінансових операцій.
Що таке “тіньові” періоди Меркурія і чому вони важливі
Окрім основних дат, існують так звані тіньові періоди — час до початку і після завершення ретроградності, коли проблеми можуть з’являтися поступово.
Тіньові фази 2026 року
Перед першим ретроградом: з 11 лютого
Після першого ретрограду: до 9 квітня
Перед другим ретроградом: з 12 червня
Після другого ретрограду: до 6 серпня
Перед третім ретроградом: з 4 жовтня
Після третього ретрограду: до 29 листопада
Саме в ці періоди часто виникає відчуття, що “щось іде не так”, навіть якщо офіційно ретроград ще не почався або вже завершився.
Які проблеми найчастіше пов’язують із ретроградним Меркурієм
У популярній астрології ці періоди асоціюють із побутовими труднощами, з якими стикається багато людей:
затримки в поїздках, скасування рейсів, проблеми з транспортом;
помилки в документах, договорах, платежах;
непорозуміння в листуванні та розмовах;
збої техніки, гаджетів, зв’язку;
повернення старих тем, людей або незавершених справ.
Що радять робити в ці дати
Щоб зменшити ризики, у періоди ретроградного Меркурія зазвичай радять:
Краще перевіряти
квитки, бронювання, адреси, час;
реквізити, суми, умови угод;
важливі листи й повідомлення перед відправленням.
Вдалий час для
завершення старих справ;
повернення до відкладених проєктів;
виправлення помилок і перегляду планів.
Ретроградний Меркурій у 2026 році — це не привід для паніки, але хороший момент бути уважнішими до деталей, особливо у фінансах, поїздках і спілкуванні.
