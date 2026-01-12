Ретроградний Меркурій 2026 року: коли почнуться проблеми зі зв’язком, грошима і поїздками

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

2026 року ретроградний рух Меркурія відбуватиметься три рази — взимку, влітку та восени.

Основні дати

26 лютого — 20 березня 2026 року

29 червня — 23 липня 2026 року

24 жовтня — 13 листопада 2026 року

Саме в ці проміжки астрологи радять бути особливо уважними до домовленостей, поїздок і фінансових операцій.

Що таке “тіньові” періоди Меркурія і чому вони важливі

Окрім основних дат, існують так звані тіньові періоди — час до початку і після завершення ретроградності, коли проблеми можуть з’являтися поступово.

Тіньові фази 2026 року

Перед першим ретроградом: з 11 лютого

Після першого ретрограду: до 9 квітня

Перед другим ретроградом: з 12 червня

Після другого ретрограду: до 6 серпня

Перед третім ретроградом: з 4 жовтня

Після третього ретрограду: до 29 листопада

Саме в ці періоди часто виникає відчуття, що “щось іде не так”, навіть якщо офіційно ретроград ще не почався або вже завершився.

Які проблеми найчастіше пов’язують із ретроградним Меркурієм

У популярній астрології ці періоди асоціюють із побутовими труднощами, з якими стикається багато людей:

затримки в поїздках, скасування рейсів, проблеми з транспортом;

помилки в документах, договорах, платежах;

непорозуміння в листуванні та розмовах;

збої техніки, гаджетів, зв’язку;

повернення старих тем, людей або незавершених справ.

Що радять робити в ці дати

Щоб зменшити ризики, у періоди ретроградного Меркурія зазвичай радять:

Краще перевіряти

квитки, бронювання, адреси, час;

реквізити, суми, умови угод;

важливі листи й повідомлення перед відправленням.

Вдалий час для

завершення старих справ;

повернення до відкладених проєктів;

виправлення помилок і перегляду планів.

Ретроградний Меркурій у 2026 році — це не привід для паніки, але хороший момент бути уважнішими до деталей, особливо у фінансах, поїздках і спілкуванні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.