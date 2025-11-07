Ретроградний Меркурій у листопаді 2025 року: як вплине на всі знаки зодіаку

Гороскоп / © ТСН.ua

Астрологи під час ретроградного Меркурія у листопаді 2025 року радять не починати нові справи, а переглянути старі плани — особливо у темах комунікації, подорожей та стосунків.

Коли триватиме ретроградність Меркурія

Ретроградний рух планети розпочнеться 9 листопада 2025 року у знаку Стрільця, а завершиться 29 листопада у Скорпіоні. Тіньовий період триватиме з 21 жовтня до 16 грудня.

Це час, коли енергії сповільнюються, а люди частіше стикаються з непорозуміннями у спілкуванні, транспортними затримками чи технічними поломками.

Першу половину листопада Меркурій впливатиме на сферу світогляду, навчання та віри, а в другій — змусить глибше зануритися в емоційні теми, фінанси та психологічні процеси.

Овен

Зірки радять не поспішати з великими рішеннями щодо подорожей чи навчання. Повернуться старі ідеї, які варто доопрацювати.

Телець

Ретроградність змусить переосмислити фінансові зобов’язання та партнерство. Можливе повернення до тем довіри або боргів.

Близнята

Ваш покровитель — Меркурій, тому ви особливо відчуєте цей період. Не варто укладати нові угоди чи розпочинати важливі розмови — можуть бути непорозуміння.

Рак

Зосередьтеся на своєму здоров’ї та щоденних звичках. Старі проблеми можуть дати про себе знати, якщо ви ігнорували сигнали тіла.

Лев

У сфері кохання можливе повернення минулих стосунків або старих творчих проєктів. Не поспішайте з новими романами.

Діва

Ретроградність торкнеться тем родини й дому. Можуть спливти старі конфлікти або питання, які ви відкладали.

Терези

Слідкуйте за тим, що і як говорите. Є ризик неправильного трактування ваших слів. Перевіряйте листи й документи двічі.

Скорпіон

Фінансові теми виходять на перший план. Перегляньте витрати й підхід до грошей, не приймайте спонтанних рішень.

Стрілець

Меркурій розпочинає ретроградність саме у вашому знаку. Можливі сумніви щодо свого шляху чи зовнішніх цілей — час переглянути напрям руху.

Козоріг

Варто відпочити й не перевантажувати себе. Інтуїція підкаже, що саме потребує перегляду.

Водолій

Старі друзі чи колеги можуть знову з’явитися у вашому житті. Використайте цей час для завершення спільних справ.

Риби

Можливі зміни у професійній сфері, перегляд амбіцій. Не поспішайте з рішеннями — реальні результати проявляться після 29 листопада.

Що радять астрологи:

Не підписуйте важливі контракти без перевірки.

Розберіться з невирішеними справами.

Зверніть увагу на сигнали інтуїції.

Використайте час для внутрішнього аналізу та відновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

