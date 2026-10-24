Ретроградний Меркурій випробує стосунки: цим знакам зодіаку краще тримати язик за зубами

Ретроградний Меркурій / © Credits

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Ретроградний Меркурій в астрології вважають періодом, коли зростає ризик непорозумінь, сварок і невдалих висловлювань. Астрологи назвали п’ять знаків зодіаку, яким у цей час радять особливо ретельно добирати слова, аби не нашкодити стосункам із близькими та колегами.

Про це повідомило видання Interia.

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Близнюки

Близнюки перебувають під впливом Меркурія, тому період його ретроградного руху може особливо позначитися на їхньому спілкуванні. Звичне прагнення багато говорити, жартувати та обмінюватися новинами цього разу здатне обернутися неприємностями.

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Астрологи радять Близнюкам уникати пліток і двозначних жартів. Обережність знадобиться й на роботі: невдало сформульований лист або необдумана фраза в розмові з керівництвом можуть спричинити зайві проблеми.

Діва

Дівам варто приборкати бажання критикувати та виправляти інших. Під час ретроградного Меркурія вони можуть гостріше реагувати навіть на незначні помилки близьких чи колег.

Різкі зауваження здатні образити людей і стати причиною серйозної сварки. Тому замість непроханих порад представникам цього знака рекомендують більше зосередитися на власних справах.

Стрілець

Прямолінійність Стрільців у цей період може зіграти проти них. Вони ризикують сказати вголос те, про що за інших обставин було б краще промовчати.

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Надмірна відвертість і брак тактовності можуть призвести до конфліктів із друзями та близькими. Стрільцям радять обдумувати свої слова, перш ніж озвучувати все, що спадає на думку.

Овен

Імпульсивним Овнам ретроградний Меркурій може додати дратівливості. Через сильні емоції вони ризикують спочатку висловитися, а вже потім замислитися над наслідками.

Особливо уважними варто бути у професійному спілкуванні. Слова, сказані у гніві, можуть негативно вплинути на стосунки з колегами або керівництвом. Астрологи радять Овнам не відповідати одразу під час напружених розмов і спершу опанувати емоції.

Скорпіон

Скорпіони можуть несподівано повернутися до старих образ і невирішених суперечок. Під час конфлікту представники цього знака ризикують вдатися до сарказму або навмисно зачепити болючу тему.

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Такі розмови можуть загострити давні проблеми та зіпсувати стосунки з близькими. Тому Скорпіонам радять вчасно зупиняти суперечки й не дозволяти емоціям зайти надто далеко.

Загалом у період ретроградного Меркурія астрологи радять Близнюкам, Дівам, Стрільцям, Овнам і Скорпіонам проявляти більше терпіння. Навіть коротка пауза перед відповіддю може допомогти уникнути непотрібного конфлікту.

Нагадаємо, цього тижня зірки радять знакам зодіаку уважніше прислухатися до власних почуттів, переглянути деякі рішення та не боятися змін. Для одних настане час відвертих розмов, тоді як іншим доведеться змінити плани або переосмислити звичні погляди.

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