Ретроградний Меркурій завершився: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Ретроградний Меркурій — один із найбільш обговорюваних періодів у астрології. Він часто асоціюється з плутаниною в комунікаціях, технічними проблемами та труднощами у плануванні. До 11 серпня 2025 року планета рухалася "назад" з нашого погляду, а тепер розвернулася у прямий рух. Це означає початок нового етапу, коли енергія вирівнюється, а події набувають логічного й передбачуваного розвитку.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Овен

Ваші плани починають рухатися швидше. Період застою закінчився, і настав час сміливо діяти. Ідеально підходить для нових проєктів, укладання угод та розв'язання питань, які давно відкладалися.

Телець

Стабільність повертається у фінансову сферу. Ви зможете більш чітко бачити перспективи й планувати витрати. Також з’являться шанси зміцнити стосунки з близькими.

Близнята

Ваш покровитель — Меркурій — нарешті рухається вперед. Ви відчуєте приплив енергії для спілкування, переговорів та творчих ідей. Настав час налагоджувати контакти й повертати втрачені можливості.

Рак

Після напружених тижнів настає внутрішній спокій. Зросте емоційна гармонія, а близькі стосунки отримають новий імпульс розвитку. Добре зайнятися сімейними питаннями.

Лев

Ви знову у центрі уваги. Настає період активного самовираження, презентацій і творчих ініціатив. Використайте цей час для зміцнення особистого бренду.

Діва

Ваша організованість і увага до деталей повертаються на максимум. Чудовий період для наведення ладу в роботі та особистих справах. З’являться нові перспективи у кар’єрі.

Терези

Завершення ретрограду відкриває двері для нових партнерств і покращення особистого життя. Важливі розмови та домовленості тепер проходитимуть легше.

Скорпіон

Ви відчуєте ясність у професійних цілях і внутрішню впевненість. Можливі важливі зміни на роботі або у фінансових справах. Добрий час для стратегії.

Стрілець

Енергія повертається, і ви знову прагнете нових вражень. Це чудовий час для подорожей, навчання та реалізації сміливих ідей.

Козоріг

Ситуація у фінансах та партнерських проєктах стає передбачуванішою. Ви зможете ухвалити важливі рішення без страху непорозумінь.

Водолій

Ви знову відчуваєте легкість у спілкуванні й бажання будувати нові зв’язки. Час для командної роботи, розвитку особистих проєктів та зміцнення дружніх стосунків.

Риби

Ваша інтуїція загострюється, а емоційний фон стабілізується. Використайте цей період для творчості, духовних практик та відновлення внутрішніх ресурсів.

Вихід Меркурія з ретроградного руху 11 серпня 2025 року відкриває нові горизонти для кожного знаку зодіаку. Це період дій, ясності та гармонії. Використайте ці тижні для реалізації важливих задумів, адже вже наприкінці листопада планета знову увійде в ретроградну фазу.

