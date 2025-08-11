Ретроградний Меркурій завершився: що це означає та коли буде наступний

Меркурій / © ТСН.ua

Реклама

Ретроградний Меркурій — це астрологічний період, коли планета візуально начебто рухається назад. У серпні 2025 року він тривав від 4 до 11 числа, створюючи ризик непорозумінь, технічних збоїв та затримок у справах. Багато хто цікавиться: ретроградний Меркурій — що це означає і як правильно діяти після його завершення. Тепер Меркурій у прямому русі, а отже — настав час діяти рішучіше.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що означає завершення ретроградного Меркурія

Вихід Меркурія з ретрограду в серпні 2025 року символізує повернення чіткості мислення та стабільності подій. Це період, коли можна без страху підписувати договори, планувати подорожі, запускати нові проєкти та налагоджувати стосунки. Астрологи зазначають, що вплив ретроградного Меркурія поступово зменшується, а позитивна динаміка зростає.

Реклама

Як це відчується у повсякденному житті

Робота та бізнес : після 11 серпня покращується швидкість обміну інформацією. Вплив ретроградного Меркурія на бізнес відходить на другий план, і можна сміливо вести перемовини та підписувати угоди.

Стосунки : ретроградний Меркурій у серпні міг створювати непорозуміння, але тепер з’являється шанс на примирення та відверті розмови.

Особисті плани: якщо під час ретроградного Меркурія ви відкладали важливі рішення, зараз саме час їх ухвалювати.

Коли буде наступний ретроградний Меркурій

Наступний період розпочнеться 29 листопада 2025 року та триватиме до 15 грудня 2025 року. Ця фаза випаде на кінець року, що традиційно пов’язують із підбиттям підсумків та переглядом планів. Астрологи радять завчасно підготуватися, щоб вплив ретроградного Меркурія у листопаді та грудні був мінімальним.

Що робити після ретроградного Меркурія

Завершити старі справи, які застопорилися у серпні.

Оновити документи, провести важливі переговори, укласти угоди.

Запустити нові проєкти, поки Меркурій у прямому русі.

Використати час для відновлення довіри та гармонії у стосунках.

Ретроградний Меркурій серпня 2025 року залишився позаду. Це означає, що настав період ясності, енергії та зростання. Але вже наприкінці листопада на нас чекає новий виклик — тож використовуйте цей час максимально продуктивно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Реклама

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.