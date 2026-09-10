Ретроградний Уран змінить плани цих знаків Зодіаку: кому варто готуватися до несподіваних поворотів

Ретроградний Уран / © ТСН.ua

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Ретроградний Уран розпочинає один із найдовших астрологічних циклів осені.

10 вересня планета розвертається у ретроградний рух на 5°42′ Близнят і залишатиметься такою до 8 лютого 2027 року.

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У популярній астрології Уран символізує несподівані повороти, технології, свободу, бунт проти обмежень і події, які змушують переглядати старий порядок.

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Коли планета стає ретроградною, зміни можуть відбуватися не так очевидно.

Зовні все начебто залишається стабільним, але всередині поступово визріває рішення більше не жити так, як раніше.

Особливо помітним цей період може стати для Близнят, Дів, Стрільців і Риб.

Близнята

Для Близнят цей цикл може стати найбільш особистим.

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Уран перебуває безпосередньо у їхньому знаку, тому зміни можуть стосуватися самоідентичності, стилю життя, зовнішності, планів на майбутнє і того, як людина хоче проявляти себе.

Може виникнути сильне відчуття:

«Я більше не хочу грати стару роль».

Для когось це стане поштовхом змінити роботу.

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Для когось — припинити стосунки або формат взаємодії, який давно не влаштовує.

Інші Близнята можуть захотіти радикально змінити спосіб життя, коло спілкування або напрямок розвитку.

Але ретроградний Уран не обов'язково змушує діяти одразу.

Спочатку він може поставити незручне питання:

чи справді ваше теперішнє життя відповідає тому, ким ви стали?

Діва

Для Дів зміни можуть торкнутися роботи, статусу і професійних планів.

Може виявитися, що старий кар'єрний сценарій більше не працює.

Проєкт змінить напрямок.

Керівництво ухвалить несподіване рішення.

Або сама Діва зрозуміє, що більше не хоче рухатися шляхом, який ще недавно здавався логічним.

Не обов'язково йдеться про звільнення.

Іноді Уран проявляється через появу нового варіанта.

Нова професія.

Дистанційна робота.

Технологічний проєкт.

Навчання.

Власна справа.

Пропозиція, якої не було у планах.

Найважливіше — не триматися за старе лише тому, що воно передбачуване.

Стрілець

Для Стрільців головною сферою змін можуть стати партнерства.

Це стосується як особистих стосунків, так і робочих союзів.

Можуть змінюватися правила взаємодії.

Хтось вимагатиме більше свободи.

З'явиться новий партнер.

Або стане очевидно, що старі домовленості потребують перегляду.

Уран рідко любить ситуації, в яких люди залишаються разом лише через звичку.

Тому протягом наступних місяців Стрільцям доведеться чесніше відповідати собі на запитання:

чи є у цих стосунках місце для розвитку?

Для стабільних пар цей період не обов'язково означає розрив.

Він може означати необхідність змінити правила так, щоб обидві людини почувалися вільніше.

Риби

Для Риб ретроградний Уран може торкнутися дому, родини та відчуття стабільності.

Можливі зміни у житловій ситуації.

Переїзд.

Ремонт.

Зміна складу родини.

Неочікуване рішення близької людини.

Або внутрішнє усвідомлення, що старе уявлення про «безпечне життя» більше не підходить.

Риби можуть особливо сильно відчувати бажання створити простір, у якому буде більше свободи.

Для когось це означатиме фізичний дім.

Для іншого — емоційні межі.

Іноді найважливішою зміною стає не переїзд, а рішення більше не дозволяти іншим визначати, як вам жити.

Чому ретроградний Уран важливий

Уран перебуває у Близнятах — знаку інформації, комунікації, навчання, мобільності та обміну ідеями.

Тому протягом наступних місяців його ретроградний рух може символічно повертати до питань:

як ми спілкуємося;

яку інформацію споживаємо;

які технології використовуємо;

чого хочемо навчитися;

з ким підтримуємо зв'язок;

які переконання вже застаріли.

Зміни можуть початися із зовсім невеликої речі.

Нового знайомства.

Новини.

Курсу.

Ідеї.

Розмови.

Але згодом вона може запустити значно більший процес.

Не всі несподіванки будуть поганими

Уран має репутацію планети хаосу.

Але в астрології він також символізує звільнення.

Іноді несподівана зміна забирає те, що людина сама вже давно боялася відпустити.

Скасований план може відкрити інший варіант.

Завершення одного проєкту — привести до нового.

Несподівана розмова — допомогти зрозуміти те, що довго залишалося незрозумілим.

Тому головне питання ретроградного Урана:

не «як уникнути змін?»

а:

«Що у моєму житті вже давно потребує оновлення?»

Чого краще не робити

У перші дні після розвороту Урана не варто ухвалювати радикальні рішення лише через бажання негайно позбутися напруження.

Якщо раптом хочеться:

звільнитися;

розірвати стосунки;

переїхати;

витратити велику суму;

повністю змінити план;

спочатку варто зрозуміти, чи це справді усвідомлене рішення, а не реакція на короткочасне роздратування.

Уран може показати проблему.

Але спосіб її вирішення все одно потребує здорового глузду.

Головна тема найближчих місяців

Ретроградний Уран триватиме майже п'ять місяців.

Тому події 10 вересня не обов'язково дадуть миттєвий результат.

Натомість саме зараз може початися процес, який до лютого 2027 року змінить погляд на роботу, стосунки, свободу або власне майбутнє.

Особливо уважними до цих змін варто бути Близнятам, Дівам, Стрільцям і Рибам.

Іноді несподіваний поворот — це не проблема.

Це момент, коли старий маршрут більше не веде туди, куди вам потрібно.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Такі прогнози мають символічний або розважальний характер і не повинні бути єдиною підставою для важливих життєвих чи фінансових рішень.

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