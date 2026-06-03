Ретропетля Меркурія: які люди можуть повернутися у ваше життя

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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Під час ретропетлі Меркурія багато хто помічає дивні збіги: несподівані повідомлення від людей, з якими давно не спілкувалися, випадкові зустрічі або повернення до тем, які, здавалося б, давно залишилися в минулому. Астрологи пояснюють це тим, що Меркурій відповідає за спілкування, зв'язки та обмін інформацією, а його ретропетля ніби відкриває двері до незавершених історій.

Колишні партнери

Найчастіше під час ретропетлі Меркурія нагадують про себе колишні кохані. Це може бути повідомлення в соцмережах, телефонний дзвінок або навіть випадкова зустріч. Такі повернення не завжди означають відновлення стосунків. Часто вони потрібні для того, щоб поставити крапку в історії або отримати відповідь на питання, яке довго залишалося відкритим.

Старі друзі

Люди, з якими колись були близькі стосунки, можуть знову з'явитися у вашому житті. Іноді це пов'язано зі спільними спогадами, а іноді — з новими можливостями для співпраці чи дружби.

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Колишні колеги та роботодавці

У цей період нерідко надходять пропозиції повернутися на стару роботу або долучитися до проєкту, який колись був відкладений. Також можуть активізуватися професійні контакти, які тривалий час не давали про себе знати.

Люди, перед якими залишилися невиконані обіцянки

Ретропетля Меркурія часто повертає ситуації, які потребують завершення. Ви можете згадати людину, якій щось обіцяли, або навпаки — хтось нагадає про давні домовленості.

Родичі, з якими було втрачено зв'язок

У цей час можуть відновлюватися сімейні контакти. Старі сімейні питання, конфлікти або теми, які довго замовчувалися, можуть знову опинитися в центрі уваги.

Люди, які свого часу змінили ваше життя

Іноді повернення не є буквальним. Ви можете раптом почути новину про людину, яка колись вплинула на вашу долю, знайти старий лист або фотографію. Такі події нерідко спонукають переосмислити минуле та побачити його під новим кутом.

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Чому люди повертаються

З астрологічного погляду ретропетля Меркурія не створює нові події, а допомагає завершити старі цикли. Саме тому повернення людей часто пов'язане не з початком нового етапу, а з необхідністю зробити висновки, пробачити, відпустити або завершити те, що колись залишилося незавершеним.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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