Ретропетля Меркурія від 13 червня до 7 серпня 2026 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

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Ретропетля Меркурія складається з трьох етапів: передретроградної тіні, власне ретроградного руху та післяретроградної тіні. У цей час можуть виникати затримки, непорозуміння та потреба переглянути рішення, ухвалені раніше. Водночас період добре підходить для завершення старих проєктів, аналізу досвіду та виправлення помилок.

Овен

Для вас цей період акцентує питання спілкування, навчання та коротких поїздок. Можуть нагадати про себе старі знайомі або незавершені розмови. Варто уважніше ставитися до листування та перевіряти інформацію перед ухваленням рішень.

Телець

Фокус зміщується на фінанси та матеріальні ресурси. Можливий перегляд бюджету, повернення старих боргів або необхідність розібратися з фінансовими документами. Не поспішайте з великими покупками.

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Близнята

Меркурій є вашим керівним покровителем, тому його ретропетля може відчуватися особливо сильно. Це час переосмислення особистих цілей, планів і способу самопрезентації. Варто завершити те, що давно відкладали.

Рак

На перший план виходять внутрішні процеси. Ви можете частіше повертатися думками до минулого, аналізувати пережиті події та завершувати старі емоційні історії. Корисними будуть відпочинок і самоаналіз.

Лев

Період принесе перегляд дружніх зв'язків, колективних проєктів і планів на майбутнє. Деякі знайомства можуть отримати новий розвиток, а деякі — остаточно завершитися.

Діва

У центрі уваги опиняться кар'єра та професійна репутація. Можливе повернення до старих робочих проєктів або контактів. Не поспішайте ухвалювати доленосні рішення щодо зміни роботи.

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Терези

Це час перегляду життєвих переконань, освітніх планів і далеких подорожей. Можуть повернутися незавершені питання, пов'язані з навчанням або документами.

Скорпіон

Ретропетля Меркурія торкнеться теми спільних фінансів, кредитів, спадщини та глибоких психологічних процесів. Варто уважно перевіряти всі фінансові домовленості та юридичні папери.

Стрілець

Особливу увагу доведеться приділити партнерським відносинам. Старі конфлікти можуть нагадати про себе, але водночас з'явиться шанс знайти нові рішення для давніх проблем.

Козоріг

Період вимагатиме перегляду робочих процесів, графіка та питань здоров'я. Варто повернутися до корисних звичок і завершити справи, які накопичувалися останнім часом.

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Водолій

Можуть повернутися старі творчі проєкти, захоплення або люди, які колись були важливими для вас. Це хороший час для відновлення натхнення та перегляду своїх справжніх бажань.

Риби

Головні події можуть розгортатися у сфері дому та родини. Можливі питання, пов'язані з нерухомістю, переїздом або сімейними домовленостями. Корисно навести лад у домашніх справах та завершити те, що давно чекало на вашу увагу.

Ретропетля Меркурія не обов'язково приносить труднощі. Часто саме в такі періоди ми отримуємо можливість побачити ситуації під іншим кутом, повернутися до важливих уроків минулого та виправити те, що раніше залишилося незавершеним.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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