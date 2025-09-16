РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 16 вересня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

Черкаська область (Уманський та Звенигородський р-ни) -загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.

Дніпропетровщина (Лозівський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Харківська область (Берестинський р-н) - БпЛА західним курсом.

БпЛА на Черкащині, повз Звенигородку курсом на Київщину.

Київська область (Обухівський та Білоцерківський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.

БпЛА на півночі Одещини, курс Вінничина.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

Нагадаємо, ввечері 14 вересня російські дрони атакували Ніжин: повідомлялося про влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури та пожежі. Зокрема, було уражено резервуар пального.

Через певний час у Ніжині знову пролунали вибухи. Мер повідомив, що внаслідок «прильоту» дрона сталася аварія на лінії електропередавання.