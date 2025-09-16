- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 281
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 16 вересня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
Черкаська область (Уманський та Звенигородський р-ни) -загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.
Дніпропетровщина (Лозівський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківська область (Берестинський р-н) - БпЛА західним курсом.
БпЛА на Черкащині, повз Звенигородку курсом на Київщину.
Київська область (Обухівський та Білоцерківський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.
БпЛА на півночі Одещини, курс Вінничина.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!
Нагадаємо, ввечері 14 вересня російські дрони атакували Ніжин: повідомлялося про влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури та пожежі. Зокрема, було уражено резервуар пального.
Через певний час у Ніжині знову пролунали вибухи. Мер повідомив, що внаслідок «прильоту» дрона сталася аварія на лінії електропередавання.