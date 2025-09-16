ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
281
Час на прочитання
1 хв

РФ випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 16 вересня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • Черкаська область (Уманський та Звенигородський р-ни) -загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.

  • Дніпропетровщина (Лозівський район) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • Харківська область (Берестинський  р-н) - БпЛА західним курсом.

  • БпЛА на Черкащині, повз Звенигородку курсом на Київщину.

  • Київська область (Обухівський та Білоцерківський р-ни) -  загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півдня.

  • БпЛА на півночі Одещини, курс Вінничина.

  • Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

Нагадаємо, ввечері 14 вересня російські дрони атакували Ніжин: повідомлялося про влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури та пожежі. Зокрема, було уражено резервуар пального.

Через певний час у Ніжині знову пролунали вибухи. Мер повідомив, що внаслідок «прильоту» дрона сталася аварія на лінії електропередавання.

Дата публікації
Кількість переглядів
281
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie