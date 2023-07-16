Риб чекають нові виклики, а Водоліям варто вийти на новий рівень: гороскоп за картами Таро на 16 липня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 січня розповідає, що Рибам варто трішки перечекати, а Близнятам потрібно захищати свою територію.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 січня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Варто насолоджуватися тим, що маєте. У стосунках розслабтеся. На роботі не перенавантажуєтеся.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Можливі обмеження. На роботі варто замислитися про кращий фінансовий результат. А в стосунках не звинувачувати одне одного.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Варто захищати свою територію. У стосунках можливі нові виклики. А на роботі - випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час укладати договори. У стосунках виходьте на вищий рівень. А на роботі спробуйте здобути більше клієнтів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У стосунках знайдіть баланс між емоціями та розумом. На роботі не забувайте про впевненість у своїх силах.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж мечів"

Проявіть силу свого інтелекту. У стосунках рухайтеся вперед. На роботі пробивайте шлях розумом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити. Проте не робите цього у стосунках. На роботі очікуйте нових викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до своєї інтуїції. На роботі уникайте проблем. У стосунках розвивайте жіночність (це порада і чоловікам, і жінкам).

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Колісниця"

Настав час рухатися. У любові дійте активніше. На роботі потрібно вирушати в дорогу.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева мечів"

Проявіть інтелектуальну складову. У стосунках можливі дебати. На роботі продемонструйте професіоналізм.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж кубків"

У стосунках час розвиватися. У роботі виходьте на новий рівень. Час дорослішати.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка мечів"

Буде важко. У любові будуть нові виклики. На роботі зараз краще перечекати важкий період.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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