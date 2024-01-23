Рибам не варто звертати увагу на побут, а Водолії отримають винагороду: гороскоп за картами Таро на 23 січня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 23 січня 2024 року розповідає, що Скорпіонам буде боляче, а Ракам не варто створювати собі проблем.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 23 січня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка кубків"

Очікуйте сьогодні дуже щасливий день. У стосунках любов б’є через край. На роботі все складається якнайкраще.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

Довіряйте людям. У коханні більше результатів принесе партнерство. А у розв’язанні робочих питань довіряйте колегам.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший день для укладання угод. У стосунках час вийти на новий рівень. У розв’язанні робочих питань розслабтеся і покладайтеся на внутрішні відчуття.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не створюйте собі проблем. У коханні не ображайте другу половинку. На роботі не варто влаштовувати сварок.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Уникайте сьогодні активного спілкування з людьми. У стосунках візьміть паузу. А на роботі варто замислитися над відгулом.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Верховна жриця"

Варто прислухатися до інтуїції. У коханні слухайте голосу серця. У русі кар’єрними сходами довіряйте внутрішньому голосу.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз жезлів"

Дійте. Додайте креативу у ліжку. А на роботі запаліть всіх своєю енергією.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка кубків"

Буде біль від втрати. Закрийте своє серце на трішки. На роботі краще перечекати цей день.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте в землю те, що маєте. Працюйте над стосунками. У робочих питаннях оберіть правильну ціль.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Башта"

Все буде знищене. У стосунках подбайте про міцний фундамент. На роботі час замислитися над змінами.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду за свою працю. У коханні дійте активно. А на роботі розпочніть новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка мечів"

Дивіться, щоб ваші стосунки не розбилися. У коханні не звертайте увагу на побут. У розв’язанні робочих моментів не ображайте колег.

Також читайте Астрологічний прогноз на 23 січня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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