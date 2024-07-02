Рибам потрібно додати любові, а в Водоліїв настав хороший період для розвитку: гороскоп за картами Таро на 2 липня 2024 року

Карти Таро дають можливість краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 липня 2024 року розповідає, що Левам варто замислитися над своїми бажаннями, а Скорпіонам — знайти внутрішню силу.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Світ"

Шукайте гармонію. У стосунках позбудьтеся комплексів для подальшого розвитку. Дійте активно на робочому місці.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваш розум — ваша зброя. У любові час знайти щось інтелектуальне, що вас об'єднує. У русі кар'єрними сходами вам допоможе зібраність.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

Захищайте свої позиції. У стосунках час спробувати щось нове. На роботі очікуйте чергових викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Час засукати рукава. У відносинах буде важкувато. На роботі не фокусуйтеся лише на грошах.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка кубків"

Замисліться над своїми бажаннями. У стосунках не женіться за всіма цілями відразу. У робочих питаннях обирайте один шлях розв'язання проблем.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Варто перепочити. У любові не варто сваритися. На роботі краще відміть відгул або вирушайте у відпустку.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

Прислухайтеся до порад мудрого чоловіка. У стосунках розкрийте ваше серце ширше. На роботі навчіться слухати інших.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сила"

Знайдіть вашу внутрішню силу. У любові варто показати характер. А на роботі продемонструйте професіоналізм.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Шукайте опору в житті. Стосунки час вивести на новий рівень. У робочих викликах гарний час для укладання угод.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка кубків"

Не переливайте з пустого в порожнє. У стосунках будьте не лише коханцями, а й друзями. На роботі знайдіть однодумців.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка кубків"

Хороший період для розвитку. Прагніть більшого у стосунках. Рухайте впевнено до своєї мети на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Закохані"

Зануртеся у любов. Спробуйте щось гаряче в сексі. Дійте пристрасно на нудній роботі.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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