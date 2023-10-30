Рибам потрібно краще працювати, а Тельців очікують подорожі: гороскоп за картами Таро на 30 жовтня 2023 року

Карти Таро дозволяють більше збагнути про себе.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 жовтня 2023 року розповідає, що Дів очікують нові відкриття, а Терезам слід діяти активно.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Королева мечів"
Працюйте над інтелектуальною складовою. У стосунках не робіть боляче другій половинці. Заплануйте подальші дії на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Колісниця"
Зміни пов'язані з рухом. У стосунках вирушайте маленьку подорож. На роботі вас очікують відрядження.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Час замислитися про фінанси. У любові пройдіть тест на бажання грошей. На роботі слід подумати про власний успіх.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Битви бувають марними. Не сваріться у стосунках. На роботі уникайте суперечок.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не тягніть свої проблеми з собою. У стосунках може бути важко. На роботі очікуйте на нові виклики.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. А на роботі замисліть новий проєкт.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Туз жезлів"
Дійте активно. У стосунках урізноманітніть секс. А на роботі скоро покажіть все, на що ви здатні.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Королева жезлів"
Прислухайтеся до мудрих порад. У любові очікуйте на приємні сюрпризи. У робочих питаннях працюйте над майбутніми перемогами.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Маг"
Ви здатні на більше. У стосунках збалансуйте розум і почуття. На роботі шукайте золоту середину.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити, але уникаєте зробити перший крок. У стосунках ви не хочете відкрити очі на те, що є очевидним. На роботі остерігайтеся ворогів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сонце"
Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі пропонуйте цікаві ідеї.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Хороший день для руху вперед. Плануйте свої дії у стосунках. На роботі працюйте краще.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.
Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.
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