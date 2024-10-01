Рибам потрібно працювати зі своїми страхами, а Водоліям - відпочинок: гороскоп за картами Таро на 1 жовтня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 жовтня 2024 року розповідає, що Рибам треба попрацювати зі страхами, а в Овнів справи покращаться.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 жовтня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сонце"

Справи покращуються. У коханні насолоджуйтеся щасливими почуттями. На роботі кайфуйте від відпочинку.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Сконцентруйтеся. Потрібно змінюватися у стосунках. На роботі очікуйте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Насолоджуйтеся плодами своєї праці. У стосунках дозволяйте собі маленькі слабкості. А на роботі перепочиньте.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках варто працювати над майбутнім разом. Рухаючись кар'єрними сходами, не варто поспішати.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Помірність"

Шукайте золоту середину. Врівноважте почуття та емоції. На роботі не розпиляйтеся на все та лдразу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка кубків"

Згадайте про старих друзів. У коханні не забувайте про дружбу. На роботі привітайте колег зі святами.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках сховайте трохи ваші почуття. На роботі можуть з'явитися проблеми, потурбуйтеся про тил.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король жезлів"

Обточуйте ваші емоції. У стосунках прислухайтеся до мудрих порад. На роботі обдумайте ваш подальший розвиток.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте з емоціями. У стосунках вам може допомогти якась жінка. На роботі шукайте вірних друзів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вас може заполонити гіркота образи. У коханні почуттів залишається дуже й дуже мало. У кар'єрі - не час для нових здобутків.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. Стосунки складаються якнайкраще. На роботі відпочинок піде вам на користь.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Працюйте зі своїми страхами. У стосунках подолайте комплекси. На роботі заплануйте відпочинок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.