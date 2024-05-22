Рибам потрібно прислухатися до інтуїції, а Водоліям - не провокувати сварки: гороскоп за картами Таро на 22 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 22 травня 2024 року розповідає, що Дівам варто остерігатися прихованого, а у Тельців попереду нові відкриття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 22 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева жезлів"

Продемонструйте внутрішню енергію зовні. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі — впевнено рухайтеся вперед.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Попереду нові відкриття. Виберіть одну ціль у ваших стосунках. У розв'язанні робочих питань шукайте однодумців.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Можлива гіркота втрати. У стосунках буде боляче. На роботі сховайте своє серце від ворогів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Вас оточують проблеми. У любові вам можуть розбити серце. На роботі буде важко, тому шукайте запасний варіант.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Диявол"

Попереду - дуже багато спокус. У стосунках вирішуйте чи варто їм піддатися. У русі кар'єрними сходами спокуси можуть стати перешкодами.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Місяць"

Приховане роками може вилізти на поверхню. У стосунках бійтеся комплексів. Дійти обережно на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Зірка"

Справи покращуються. У стосунках рухайтеся разом до спільної мети. На роботі заплануйте щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка жезлів"

Попереду — нові перемоги. У любові щастя заповнить вас. Проявіть професіоналізм на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж кубків"

Розкрийте ваше серце. Додайте більше емоцій у стосунки. На роботі прислухайтеся до інтуїції.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. У стосунках урівноважте ваші емоції та раціональність. У робочих питаннях шукайте золоту середину.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви самі створюєте собі проблеми. Не провокуйте сварки з другою половиною. У робочих моментах можливі конфлікти.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Король кубків"

Слухайте себе. У відносинах прислухайтеся до внутрішнього голосу, а на роботі варто дослухатися до інтуїції.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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