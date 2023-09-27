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Рибам потрібно захистити власне серце, а Близнятам - обрати одну мету: гороскоп за картами Таро на 27 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Рибам потрібно захистити власне серце, а Близнятам - обрати одну мету: гороскоп за картами Таро на 27 вересня 2023 року

Карти Таро допомагають краще зрозуміти інших

Карти Таро дозволяють рухатися вперед.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 вересня 2023 року розповідає, що Близнятам треба знати, що вони хочуть, а Овнам - захищати свої позиції. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

Рухайтеся і захищайте ваші позиції. У стосунках проявіть сміливість. На роботі дійте значно активніше. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Почніть заощаджувати. У стосунках варто обмежити емоційність. А на роботі краще шукати більш 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Сімка кубків"

Знайте, що ви хочете. У любові не женіться за всіма і відразу. У робочих викликах оберіть одну мету. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Треба перепочити. У стосунках варто замислитися над важливістю любові. У русі кар'єрними сходами зробіть паузу. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте ваше серце. У любові прислухайтеся до інтуїції. А на роботі знайдіть однодумців та разом рухайтеся до обраної мети. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сила"

Настав час показати силу. У стосунках продемонструйте характер. На роботі не дозволяйте морально знущатися з вас. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Гарний час для укладання договорів. У любові час перейти на новий рівень. На роботі час розпочати новий проєкт. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте однодумців. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі варто знайти підтримку. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка кубків"

Вам потрібно більше любити. Розчиніться у стосунках. На роботі рухайтеся вперед щосили.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Помірність"

Зважте все, що маєте. У стосунках не переливайте з пустого в порожнє. На роботі не варто хвилюватися. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Закохані"

У любові спробуйте щось нове. У стосунках вам треба більше. На роботі вам дуже потрібні друзі. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте боїтесь зробити перший крок. У любові захистіть серце. У русі кар'єрними сходами зробіть зупинку. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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Дата публікації
Перегляди
39
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