Рибам потрібно знайти точку опори, а Раків очікують сюрпризи: гороскоп за картами Таро на 26 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 травня 2024 року розповідає, Близнятам варто очікувати плоди своєї праці, а Левам - рухатися до нових вершин.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

Продемонструйте вогонь. У стосунках проявіть пристрасть. А за роботу беріться з більшим завзяттям.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз кубків"

Емоції виливатимуться через край. Розслабтеся у стосунках. Прислухайтеся до власних емоцій на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператриця"

Зроблене раніше принесе плоди. У стосунках варто перейти на наступний рівень. А в робочих викликах ви досягнете успіху.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте гідно та отримаєте результат. У любові очікуйте на сюрпризи. На роботі можливо отримаєте премію.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся перед до нових вершин. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі продемонструйте професіоналізм.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Маг"

Ви зараз осередок сили. У любові збалансуйте почуття і розум. На роботі шукайте "золоту середину".

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час розслабитися. У стосунках вирушайте на побачення з другою половинкою. А на роботі сходіть кудись разом після роботи.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на зміни. У стосунках пам'ятайте, що кожний кінець - це початок чогось нового. А на роботі варто замислитися над запасним варіантом.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте і ситуація покращиться. Пам'ятайте про те і стосунки варто будувати. А на роботі продемонструйте завзяття.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж жезлів"

Попереду - нові пригоди. У стосунках оберіть одну спільну мету. А у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

Все буде добре. У любовних перипетіях сподівайтеся на краще. На роботі очікуйте на підвищення.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові не варто забувати про свої страхи. А на роботі знайдіть точку опори.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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