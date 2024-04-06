Рибам слід діяти тверезо, а Ракам варто збалансувати почуття та відчуття: гороскоп за картами Таро на 6 квітня 2024 року

Карти Таро дозволяють більше збагнути про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 квітня 2024 року розповідає, що Левам потрібно святкувати маленькі перемоги, а Ракам необхідно збалансувати свої почуття.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 квітня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Башта"

Час змін настав. Не опирайтеся їм. У стосунках можливі зміни. А на роботі у вас можуть прибрати землю з-під ніг.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король пентаклів"

Успіх йтиме поруч із вами. У стосунках прислухайтеся до порад мудрої людини. На роботі обговоріть ситуацію, що склалася, з шефом.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Смерть"

Не пручайтеся змінам. Кохання може розбитися, мов чашка. Спробуйте змінити місце роботи.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Маг"

Збалансуйте свої почуття й відчуття. У стосунках урівноважте раціональне й емоційне. А в роботі шукайте золоту середину.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка кубків"

Час святкувати маленькі перемоги. У стосунках частіше ходіть на побачення. На роботі влаштуйте корпоратив.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Імператриця"

Родючість — ось ваше ключове слово сьогодні. Станьте повноводною річкою у стосунках. А робота принесе плоди.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Отримайте винагороду за свої дії. У стосунках чекайте на приємні сюрпризи. А на роботі — на маленьку премію.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король мечів"

Будьте холодні, мов криця. У любові не робіть боляче другій половинці. А на роботі проявіть характер.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У відносинах замисліться про накопичення. Працюйте плідно на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз мечей"

Прорубуйте собі шлях у проблемах. У стосунках проявіть інтелектуальну складову. Додайте енергійності на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

Час відкривати серце. У стосунках ви зараз — на коні. Дійте рішуче на роботі.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Справедливість"

Шукайте баланс. У любові знайдіть її основу. Дійте тверезо на роботі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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