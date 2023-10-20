Рибам слід працювати над новими здобутками, а Терезам потрібно розвиватися: гороскоп за картами Таро на 20 жовтня 2023 року

Карти Таро допомагають дізнатися більше про себе.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 жовтня 2023 року розповідає, що Скорпіонам варто очікувати змін, а у Терезів настав час для розвитку.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках не варто мати кілька цілей. На роботі оберіть одну мету.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу. А на роботі - насолоджуйтеся новорічним відпочинком.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У стосунках придивіться уважніше до партнера чи партнерки. На роботі не навантажуйте себе занадто сильно.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Диявол"

Попереду вас очікують спокуси. У стосунках вирішуйте, чи варто їм піддатися. А на роботі їх краще уникати.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Ваші перемоги близько. У любові дійте рішуче. А на роботі не стримайте творчих поривів.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках замисліться, що і як ви робите. На роботі розглядайте кілька варіантів розвитку подій.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Імператриця"

Час для розвитку настав. У стосунках час вийти на нових рівень. А на роботі прагніть розпочати новий проєкт.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Башта"

Все змінюється. У стосунках вам можуть зробити боляче. А на роботі слід потурбуватися про міцний фундамент.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед. Додайте сміливості у стосунках. На роботі не бійтеся перешкод.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, як треба діяти, але боїтеся зробити перший крок. У коханні захищайте своє серце. На роботі вас можуть образити.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Паж жезлів"

Інтелект - ваша сильна сторона. У стосунках проявіть інтелектуальний складник, а на роботі - професіоналізм.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Працюйте над новими здобутками. У стосунках очікуйте більшого. На роботі сміливо дійте, попри виклики.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

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