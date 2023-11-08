Рибам слід працювати з власними комплексами, а Овнам варто знайти партнерів: гороскоп за картами Таро на 8 листопада 2023 року

Карти Таро дозволяють зрозуміти себе краще.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 листопада 2023 року розповідає, що Овнам слід шукати партнерства, а Дівам - не створювати собі проблем.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерства. У стосунках можна діяти емоційно. Спробуйте опанувати почуття на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Потрібно рухатися вперед. У любові дійте стрімко. У робочих питаннях потрібно наростити швидкість.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз мечів"

Скористайтеся вашим інтелектом. У стосунках проявіть розумні дії. На роботі скористайтеся розумними ідеями.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз кубків"

Попрацюйте з вашими емоціями. У стосунках розчиніться у насолоді. На роботі зрозумійте, що ви хочете.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. Захищайте свої почуття. На роботі не дайте зробити вам боляче.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте самі собі проблем. У стосунках очікуйте на випробування. На роботі не поспішайте рухатися вперед.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Справи покращуються. У стосунках дозвольте собі трішки розслабитися. На роботі заплануйте подальший розвиток.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не робіть побут основою усього. У роботі очікуйте нових викликів. А у стосунках з другою половинкою - сварок.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Справи покращуються. У любові не ображайте партнера чи партнерку. А на роботі дійте згідно з планом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Сила"

Подивіться у вічі власним страхам. У стосунках опануйте свої прагнення. А на роботі покажіть професіоналізм.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках очікуйте на сюрприз. А на роботі

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові остерігайтеся проблем. А на роботі попрацюйте з власними комплексами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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