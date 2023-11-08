Рибам слід працювати з власними комплексами, а Овнам варто знайти партнерів: гороскоп за картами Таро на 8 листопада 2023 року

Карти Таро дозволяють зрозуміти себе краще.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 листопада 2023 року розповідає, що Овнам слід шукати партнерства, а Дівам - не створювати собі проблем.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте партнерства. У стосунках можна діяти емоційно. Спробуйте опанувати почуття на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Потрібно рухатися вперед. У любові дійте стрімко. У робочих питаннях потрібно наростити швидкість.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз мечів"
Скористайтеся вашим інтелектом. У стосунках проявіть розумні дії. На роботі скористайтеся розумними ідеями.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз кубків"
Попрацюйте з вашими емоціями. У стосунках розчиніться у насолоді. На роботі зрозумійте, що ви хочете.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вас можуть образити. Захищайте свої почуття. На роботі не дайте зробити вам боляче.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте самі собі проблем. У стосунках очікуйте на випробування. На роботі не поспішайте рухатися вперед.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Справи покращуються. У стосунках дозвольте собі трішки розслабитися. На роботі заплануйте подальший розвиток.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка мечів"
Не робіть побут основою усього. У роботі очікуйте нових викликів. А у стосунках з другою половинкою - сварок.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Справи покращуються. У любові не ображайте партнера чи партнерку. А на роботі дійте згідно з планом.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сила"
Подивіться у вічі власним страхам. У стосунках опануйте свої прагнення. А на роботі покажіть професіоналізм.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. У стосунках очікуйте на сюрприз. А на роботі
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У любові остерігайтеся проблем. А на роботі попрацюйте з власними комплексами.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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