Рибам слід проявити професіоналізм, а Водоліям варто додати трохи наївності: гороскоп за картами Таро на 21 березня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 березня 2024 року розповідає, що Овнам слід знайти умиротворення, а Ракам - не жалкувати за своїми помилками.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 березня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Світ"

Знайдіть умиротворення. У стосунках потрібний баланс. На роботі варто перепочити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках оберіть спільну мету для руху. На роботі розпочніть новий проєкт.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Ієрофант"

Виходьте на новий рівень в усіх сферах життя. На роботі почніть довіряти колегам. У стосунках сміливо просувайтеся вперед.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Не жалійте за своїми помилками - це зона вашого зростання. У стосунках буде важко. На роботі не варто перенапружуватися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Вам пощастить. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі вимагайте премії.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. На роботі сміливо просувайтеся вперед. Також працюйте над стосунками разом.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж можете донести. У стосунках може бути важко. А на роботі очікуйте нових викликів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Повішений"

Змініть погляд на ситуацію. У стосунках все може піти шкереберть. На роботі час перечекати проблеми.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка мечів"

Вас можуть обманути, тому будьте уважними. У стосунках сховайте своє серце. А на роботі остерігайтеся ворогів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте боїтеся зробити перший крок. На роботі вас можуть критикувати. У стосунках потрібно взяти паузу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Дурень"

Робіть перший крок. У стосунках додайте трішки наївності. На роботі заплануйте щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сила"

Проявіть силу. У стосунках збалансуйте почуття і розум. На роботі проявіть професіоналізм.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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