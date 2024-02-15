Рибам слід взяти паузу, а в Близнят розпочнеться новий період у житті: гороскоп за картами Таро на 15 лютого 2024 року

Карти Таро дозволяють знайти свої страхи.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 лютого 2024 року розповідає, що у Близнят розпочнеться новий період, Ракам не варто жалкувати за втратами.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся наважитися на перший крок. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі розпочніть новий проєкт.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева жезлів"
Проявіть прихований внутрішній вогонь. У коханні нехай домінує пристрасть. На роботі варто продемонструвати активність.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Незабаром розпочнеться щось нове. У стосунках перед вами відкритий цілий світ. А на роботі варто виходити на міжнародний рівень.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Не шкодуйте за тим, що втратили. У стосунках кохання залишилося дуже мало. А у русі кар'єрними сходами краще зробити перерву.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Десятка мечів"
Одного разу впавши, буде важко потім піднятися. У коханні можливі конфлікти. На роботі остерігайтеся недоброзичливців.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Диявол"
Спокуси чекають вас з усіх боків. У стосунках вирішіть, чи варто піддатися спокусі. А на роботі спокуси можуть заважати рухатися кар'єрними сходами.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане явним. У коханні дійте обережно, бо ваші страхи вам заважатимуть. На роботі не зважайте на свої комплекси.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Зірка"
Вам світить щаслива зоря. У стосунках, як і на роботі, сподівайтеся на краще.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не створюйте собі проблеми. У коханні очікуйте викликів. А у русі кар'єрними сходами з'являться перепони.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Король кубків"
Розкрийте своє серце. У стосунках дослухайтеся до поради мудрого чоловіка. На роботі варто почути голос інтуїції.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка мечів"
Буде важко. У любовних стосунках може з'явитися хтось третій. А у робочих питаннях будуть нові виклики.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не створюйте самі собі проблеми. У стосунках не варто влаштовувати сварки. А на роботі візьміть паузу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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