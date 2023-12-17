Рибам треба спробувати щось нове, а на Стрільців очікують зміни: гороскоп за картами Таро на 17 грудня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 грудня 2023 року розповідає, що Овнам слід працювати над почуттями, а Близнятам - очікувати викликів.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 грудня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж кубків"

Працюйте над почуттями. У любові прагніть більшого. На роботі прислухайтеся до власної інтуїції.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

Сконцентруйтеся на інтелектуальному розвитку. Ваші почуття можуть образити. У русі кар'єрними сходами захищайте свою позицію.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка мечів"

На побуті не має концентруватися все життя. У любові очікуйте викликів. На роботі вас чекають випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Працюйте над власним розвитком. На роботі дійте активніше. А у стосунках замисліться, чого ви хочете від фінансів та почуттів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Зірка"

Потрібно досягнути баланс. У стосунках знайдіть рівновагу між почуттями та розумом. На роботі все просто чудово.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду будуть випробування. Але ви зі всім впораєтеся. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі уникайте проблем.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка кубків"

Працюйте над стосунками. Не забувайте про друзів. На роботі знайдіть однодумців.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз мечів"

Дізнайтеся більше. У стосунках не варто ображати партнера. На роботі дійте сміливо.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Башта"

Будуть зміни. У стосунках замисліться як перезавантажити почуття. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. На роботі варто прислухатися до внутрішнього голосу. У русі кар'єрними сходами сподівайтеся на підтримку друзів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Іноді буває сумно. У стосунках може бути боляче. На роботі працюйте краще.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. А на роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках спробуйте щось нове.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.