Рибам варто активізуватися, а Водоліям урівноважити почуття та розум: гороскоп за картами Таро на 7 вересня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 вересня 2024 року розповідає, що Близнятам час заощаджувати кошти, а Ракам заважатимуть комплекси.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Король жезлів"
Проявіть свою силу. У стосунках спробуйте продемонструвати темперамент. А на роботі - професіоналізм.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках потрібно більше працювати над розвитком. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Час заощаджувати кошти. На роботі опирайтеся новим викликам. А в стосунках шукайте вірних партнерів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Зараз вам заважатимуть ваші страхи та комплекси. На роботі очікуйте нових викликів. Дійте обережно на роботі.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі запропонуйте щось нове. У стосунках почніть більше довіряти партнеру.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі очікуйте на конфлікти.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка кубків"
Шукайте партнерів. У стосунках не забувайте про друзів. На роботі розпочніть щось нове.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Десятка кубків"
Працюйте над почуттями. Не дайте, щоб емоції переповнили вас на роботі. У стосунках насолоджуйтеся щастям.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Рухайтеся вперед. На роботі варто зрозуміти, куди ви прагнете рухатися. А у стосунках реалізуйте ваші мрії разом.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Самітник"
Зараз потрібно побути на самоті. У стосунках візьміть паузу, а на роботі - відгул.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Світ"
Урівноважте ваші почуття та розум. У стосунках шукайте золоту середину. А на роботі дійте активніше.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Вперед і тільки вперед. На роботі потрібно активізувати діяльність. Заплануйте щось нове у стосунках.
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