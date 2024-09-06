Рибам варто активізуватися, а Водоліям урівноважити почуття та розум: гороскоп за картами Таро на 7 вересня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 7 вересня 2024 року розповідає, що Близнятам час заощаджувати кошти, а Ракам заважатимуть комплекси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 7 вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Король жезлів"

Проявіть свою силу. У стосунках спробуйте продемонструвати темперамент. А на роботі - професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках потрібно більше працювати над розвитком. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Час заощаджувати кошти. На роботі опирайтеся новим викликам. А в стосунках шукайте вірних партнерів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Зараз вам заважатимуть ваші страхи та комплекси. На роботі очікуйте нових викликів. Дійте обережно на роботі.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. На роботі запропонуйте щось нове. У стосунках почніть більше довіряти партнеру.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Стрімко рухайтеся вперед. У стосунках не робіть боляче партнеру. На роботі очікуйте на конфлікти.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте партнерів. У стосунках не забувайте про друзів. На роботі розпочніть щось нове.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Десятка кубків"

Працюйте над почуттями. Не дайте, щоб емоції переповнили вас на роботі. У стосунках насолоджуйтеся щастям.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Рухайтеся вперед. На роботі варто зрозуміти, куди ви прагнете рухатися. А у стосунках реалізуйте ваші мрії разом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Самітник"

Зараз потрібно побути на самоті. У стосунках візьміть паузу, а на роботі - відгул.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Світ"

Урівноважте ваші почуття та розум. У стосунках шукайте золоту середину. А на роботі дійте активніше.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Вперед і тільки вперед. На роботі потрібно активізувати діяльність. Заплануйте щось нове у стосунках.

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