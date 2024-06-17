Рибам варто насолоджуватися тим, що вони мають, а Ракам потрібно рухатися вперед: гороскоп за картами Таро на 17 червня 2024 року

Карти Таро дозволяють сміливіше рухатися вперед.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 17 червня 2024 року розповідає, що Овнам настав час діяти, а Раки можуть сміливо рухатися вперед.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 17 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Туз жезлів"
Ви — вогонь. Настав час діяти. У стосунках додайте драйву. А у робочих питаннях — енергійності.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева жезлів"
Додайте пристрасті у все, що ви робите. У сексі спробуйте щось нове. Осідлайте удачу на роботі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Маг"
Збалансуйте почуття та розум. У любові опануйте свої прагнення. На роботі ви можете досягнути більшого.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках спрагло сприймайте нове. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сонце"
Щастя вас супроводжує. У любові сміливо завойовуйте нові вершини. У справах не бійтеся просуватися вперед.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Буде важко. Але ви впораєтеся. У коханні вам можуть зробити боляче. На роботі доведеться зціпити зуби.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Ви досягнули чимало. У стосунках іноді дозволяйте собі бути слабким чи слабкою. На роботі можете іноді розслабитися.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. У стосунках працюйте над чимось разом. На роботі заплануйте новий проєкт.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Помірність"
Шукайте золоту середину. У стосунках збалансуйте емоції та інтелект. На роботі не женіться за всім та одразу.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Урівноважте свої прагнення. У любові варто знайти опору. На роботі прагніть чогось іншого.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Завойовуйте нові території. У стосунках продемонструйте силу. На роботі поставте амбітну мету.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка кубків"
Насолоджуйтеся тим, що ви маєте. У стосунках вирушайте на побачення. На роботі влаштуйте корпоратив.
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