Рибам варто прагнути гармонії, а Водоліїм потрібно замислитися над зміною роботи: гороскоп за картами Таро на 1 грудня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 грудня 2024 року розповідає, що Козорогам час збирати плоди, а Рака буде важко.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 грудня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У стосунках довіряйте партнеру. На роботі не будьте занадто великим егоїстом.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Попереду щось нове. Спробуйте щось цікаве у сексі. Займіться новим проєктом на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Закохані"

Довіряйте всесвіту. У стосунках розкрийте ширше серце. На роботі шукайте однодумців.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев’ятка мечів"

Буде важко. У коханні остерігайтеся проблем. У розв’язанні робочих питань сконцентруйтеся.

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ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж мечів"

Захищайте те, що вам дороге. У стосунках дійте активніше. Проявіть свою силу на роботі.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У любові додайте жару. У роботі не стримуйте себе.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Двійка мечів"

Зніміть пов’язку зі своїх очей. У коханні позбудьтеся брехні. На роботі остерігайтеся ворогів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Очікуйте на винагороду. У любові трішки можна розслабитися. Додайте жару на роботі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка кубків"

Треба влаштувати "перекур". У коханні насолодіться одне одним. Щодо роботи, то шукайте партнерів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Імператриця"

Час збирати плоди, у стосунках сяйте від щастя. А у робочих питаннях ситуація має покращитися.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Смерть"

Зміни тривають. У стосунках дійте так, як відчуваєте за потрібне. Задумайтеся над зміною роботи.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Світ"

Прагніть гармонії. У любові довіряйте партнеру. Щодо роботи, то шукайте "золоту середину".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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