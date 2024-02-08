Рибам варто розкрити своє серце, а Водоліям - більше довіряти партнеру: гороскоп за картами Таро на 8 лютого 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 лютого 2024 року розповідає, що Рибам варто відкрити своє серце, а Дівам варто довіряти інтуїції.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

Попереду — нові пригоди. У стосунках — запаліть новий вогонь. Щодо роботи, то тут слід діяти активно.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Лицар кубків"

Варто поринути у пристрасть. Від вас очікують активних дій у коханні. А ось в робочих питаннях, емоції можуть вам заважати.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У стосунках — купайтеся в коханні. Щодо фінансів, то очікуйте значних надходжень коштів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Вас чекає успіх. У стосунках доведеться пройти перевірку грошима. Щодо роботи, то переконайте керівництво, що ви заслуговуєте на підвищення.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Туз жезлів"

Пристрасть — ось ваше кредо. Активно дійте у коханні. У русі кар’єрними сходами варто не стримуватися.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Король кубків"

Довіряйте інтуїції. У стосунках дозвольте віддатися емоціям на повну. На роботі прислухайтеся до поради мудрого чоловіка.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Остерігайтеся підступів. У коханні вам можуть розбити серце. У робочих питаннях будьте обережними.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Можливі життєві розчарування. У стосунках слід діяти акуратно. Щодо роботи, то варто остерігатися підступів, які можуть ранити ваше серце.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Страшний суд"

Очікуйте відплати за свою поведінку. У коханні до вас поставляться так, як ставитеся до другої половинки ви. У справах фінансових вас може очікувати розчарування.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка кубків"

Замисліться про минулі зв’язки. У стосунках не виключена поява на горизонті колишнього чи колишньої. А ось на роботі потрібно завершити минулі справи, щоб братися за нові проєкти.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Колісниця"

Над всіма панує кохання. У ньому варто більше довіряти партнеру. Щодо робочих питань, то варто долучити власне серце, а не замикати його на замок.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка кубків"

Довіра дуже важлива. У коханні розкрийте своє серце. А на роботі шукайте однодумців.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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