Рибам варто розпочати щось нове, а Водоліям - трішки розслабитися: гороскоп за картами Таро на 20 січня 2025 року

Карти Таро дають змогу краще себе зрозуміти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 20 січня 2025 року розповідає, що Дівам варто довіряти другій половинці, а Левів попереду чекають спокуси.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 20 січня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не беріть на себе більше, ніж зможете подужати. У стосунках не варто напружуватися. На роботі уникайте конфліктів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Повішений"
Не потрібно перевертати все з ніг на голову. У стосунках варто бути обережним. А на роботі потихеньку просувайтеся вперед.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сімка мечів"
Вас можуть образити. Тому слід бути обережним. У стосунках сховайте ваше серце. На роботі зробіть паузу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте боїтеся зробити перший крок. На роботі потрібно додати умиротворення, а в стосунках почніть довіряти партнеру чи партнерці.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Диявол"
Попереду вас чекають спокуси. У стосунках самі вирішуйте чи варто їм піддатися. А на роботі розпочніть щось нове.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Закохані"
Не бійтеся довіряти другій половинці. У стосунках шукайте щастя у простих речах. На роботі знайдіть однодумців
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Дурень"
Почніть робити перший крок. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі уникайте нових викликів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сила"
Зазирніть в очі свої страхам. На роботі не стримуйте свої бажання рухатися вперед. У стосунках проявіть силу волі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "'Справедливість"
Покажіть себе. У стосунках проявіть впертість, а на роботі - професіоналізм.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках дійте активно. На роботі потрібно проявити більше сили.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Насолоджуйтеся тим, що ви робите. У стосунках потрібно більше розслабитися. А на роботі - взяти відгул.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Рухайтеся вперед. На роботі розпочніть щось нове. А в стосунках - додайте сили.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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