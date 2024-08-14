Рибам варто рухатися до нового, а у Водоліїв можливі нові випробування: гороскоп за картами Таро на 14 серпня 2024 року

Карти Таро дозволяють краще себе зрозуміти
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 серпня 2024 року розповідає, що Рибам варто рухатися до нового, а Ракам слід додати до всього вогню.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Ви досягнули значної майстерності. У стосунках навчіться довіряти партнеру. Активно втілюйте у життя цікаві проєкти.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Імператор"
Будьте сильними. Проявіть крицю свого характеру і в стосунках, і у вирішенні робочих питань.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не беріть на себе більше, ніж подужаєте нести. У коханні поділіть випробування надвоє, а на роботі знайдіть вірних товаришів, щоб розв’язати низку викликів.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король жезлів"
Додайте до всього вогню. У стосунках піддайте жару, а ваша робота очікує більше емоційної пристрасті до неї.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка мечів"
Буде важкувато. У коханні можливі образи. На роботі краще зціпити зуби.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках не ображайте одне одного. Дійте активно на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Закохані"
Довіра понад усе. Відкрийте серце у стосунках. Довіряйте партнерам на роботі.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У коханні станьте дієвішими. У розв’язанні питань на роботі станьте провідником для інших.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте боїтеся. У стосунках може бути боляче. На роботі остерігайтеся ворогів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Місяць"
Приховане стане видимим. У коханні остерігайтеся комплексів, а у розв’язанні робочих питань - власних страхів.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка мечів"
Можливі нові випробування. У стосунках можливий любовний трикутник. На роботі остерігайтеся ворогів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка жезлів"
Час рухатися до нового. Варто освіжити стосунки. На роботі знайдіть те, що вас надихатиме.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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