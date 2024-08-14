Рибам варто рухатися до нового, а у Водоліїв можливі нові випробування: гороскоп за картами Таро на 14 серпня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 14 серпня 2024 року розповідає, що Рибам варто рухатися до нового, а Ракам слід додати до всього вогню.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 14 серпня 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Ви досягнули значної майстерності. У стосунках навчіться довіряти партнеру. Активно втілюйте у життя цікаві проєкти.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Імператор"

Будьте сильними. Проявіть крицю свого характеру і в стосунках, і у вирішенні робочих питань.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка жезлів"

Не беріть на себе більше, ніж подужаєте нести. У коханні поділіть випробування надвоє, а на роботі знайдіть вірних товаришів, щоб розв’язати низку викликів.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король жезлів"

Додайте до всього вогню. У стосунках піддайте жару, а ваша робота очікує більше емоційної пристрасті до неї.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Десятка мечів"

Буде важкувато. У коханні можливі образи. На роботі краще зціпити зуби.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках не ображайте одне одного. Дійте активно на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Закохані"

Довіра понад усе. Відкрийте серце у стосунках. Довіряйте партнерам на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У коханні станьте дієвішими. У розв’язанні питань на роботі станьте провідником для інших.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, що робити, проте боїтеся. У стосунках може бути боляче. На роботі остерігайтеся ворогів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане видимим. У коханні остерігайтеся комплексів, а у розв’язанні робочих питань - власних страхів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка мечів"

Можливі нові випробування. У стосунках можливий любовний трикутник. На роботі остерігайтеся ворогів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Час рухатися до нового. Варто освіжити стосунки. На роботі знайдіть те, що вас надихатиме.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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