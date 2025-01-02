Рибам варто вийти на новий рівень в стосунках, а Водоліям варто попрацювати над почуттями: гороскоп за картами Таро на 2 січня 2025 року

Карти Таро підказують поради долі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 2 січня 2025 року розповідає, що Рибам треба прагнути більшого, а Водоліям треба попрацювати над емоціями.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 2 січня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Рухайтеся до нових перемог. У стосунках сподівайтеся на краще. На роботі вас супроводжуватиме успіх.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Осідлайте удачу і рухайтеся вперед. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі проявіть сміливість.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар кубків"
Розкрийте ваше серце. У любові не опирайтеся почуттям. У русі кар'єрними сходами прислухайтеся до інтуїції.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз мечів"
Розум - ось ваша основна зброя. У любові може бути важко. На роботі варто продемонструвати інтелектуальну складову.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Не закопуйте свій талант у землю. Дійте разом у стосунках. На роботі не варто зациклюватися на чомусь одному.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король мечів"
Дійте активно. У стосунках не робіть боляче партнеру чи партнерці. У роботі варто спробувати діяти по-новому.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Все складається якнайкраще. У роботі ви отримаєте карт-бланш. А в стосунках слід насолоджуватися щастям.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка мечів"
Вам можуть розбити серце. У любові сховайте свої почуття. На роботі прагніть більшого.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не робіть самі собі проблем. У стосунках варто сподіватися на краще. А на роботі очікуйте нових викликів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Шукайте баланс. У любові прагніть урівноважити емоції та раціональне. А на роботі варто розпочати новий проєкт.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж кубків"
Варто попрацювати над власними почуттями. У любові розкрийте ваше серце. А на роботі додайте емоційності.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший час для укладання договорів. Вийдіть на новий рівень в стосунках. Прагніть більшого у розв'язанні робочих ситуацій.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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