Риби отримають нагороду за свою працю, а Ракам варто знайти баланс: гороскоп за картами Таро на 12 вересня 2023 року

Карти Таро озвучують підказки всесвіту.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 12 липня 2023 року розповідає, що Ракам варто шукати баланс, а Овнам не відмовлятися від можливостей.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 12 липня 2023 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від можливостей, які пропонує вам життя. У стосунках скористайтеся допомогою другої половинки. А на роботі трішки перепочиньте.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Час заощаджувати кошти. У стосунках пройдіть перевірку на ставлення до коштів. А на роботі не розкидайтеся грішми.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Ієрофант"
Хороший час для укладання договорів. У коханні час вийти на новий рівень. В робочих питаннях проявіть професіоналізм.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Світ"
Шукайте баланс та гармонію. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі спробуйте щось нове.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Впевнено рухайте вперед. У любові насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі проявіть активність.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Королева жезлів"
Ваш розум - ваша зброя. У стосунках проявіть інтелектуальну складову. А на роботі варто замислитися над новим проєктом.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Справедливість"
Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Туз жезлів"
Проривайтеся уперед. У стосунках проявіть незламний характер. На роботі варто спробувати розвинути нову вправність.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар кубків"
Проявіть душевність. У любові довіряйте голосу серце. У русі кар'єрними сходами прислухайтеся до інтуїції.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Усе просто чудово. У стосунках все налагоджується. У робочих моментах варто знайти однодумців.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Король мечів"
Дослухайтеся до мудрих порад. У стосунках не завдавайте ран одне одному. На роботі проявіть характер.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Скоро ви отримаєте винагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі додайте жару.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
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