Риби отримають винагороди за свою працю, а Водоліям варто дослухатися до мудрих порад: гороскоп за картами Таро на 3 лютого 2024 року

Карти Таро дарують впевненість в собі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 3 лютого 2024 року розповідає, що Ракам варто шукати баланс, а Овнам не відмовлятися від можливостей.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 3 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від можливостей, які пропонує вам життя. У стосунках скористайтеся допомогою другої половинки. А на роботі трішки перепочиньте.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Час заощаджувати кошти. У стосунках пройдіть перевірку на ставлення до коштів. А на роботі не розкидайтеся грішми.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший час для укладання договорів. У коханні час вийти на новий рівень. В робочих питаннях проявіть професіоналізм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Світ"

Шукайте баланс та гармонію. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі спробуйте щось нове.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Впевнено рухайте вперед. У любові насолоджуйтеся тим, що маєте. На роботі проявіть активність.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева жезлів"

Ваш розум - ваша зброя. У стосунках проявіть інтелектуальну складову. А на роботі варто замислитися над новим проєктом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Справедливість"

Відкрийте своє серце. У коханні прислухайтеся до порад ззовні. У робочих моментах довіряйте інтуїції.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз жезлів"

Проривайтеся уперед. У стосунках проявіть незламний характер. На роботі варто спробувати розвинути нову вправність.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар кубків"

Проявіть душевність. У любові довіряйте голосу серце. У русі кар'єрними сходами прислухайтеся до інтуїції.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Усе просто чудово. У стосунках все налагоджується. У робочих моментах варто знайти однодумців.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король мечів"

Дослухайтеся до мудрих порад. У стосунках не завдавайте ран одне одному. На роботі проявіть характер.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Скоро ви отримаєте винагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні сюрпризи. А на роботі додайте жару.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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