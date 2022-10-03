Рішення Лукашенка втрутитися у війну призведе до краху та великих жертв - тарологиня

Провидиця за допомогою карт таро спрогнозувала перспективи білоруської армії у разі її нападу на Україну та попередила про загрозу з боку Білорусі.

Тарологиня Олена Бюн зробила передбачення щодо можливого вторгнення армії Лукашенка в Україну. Карто таро показали, що коли самопроголошений диктатор дасть команду йти воювати в Україну, то таке рішення відразу зазнає краху й приведе до великих жертв.

Про це вона розповіла на своєму Youtube-каналі.

За словами провидиці, кордони нашої держави наразі достатньо сильно укріплені.

“Українські військові сили прораховують всі варіанти ситуації, яка може скластись зі сторони Білорусі. Ба більше, у нас вже є чітко прорахований план, як будемо діяти у разі нападу. І карти кажуть, що він достатньо мудрий, але його зі зрозумілих причин тримають у таємниці”, - зазначила вона.

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Карти таро підказують провидиці, що у Білорусі нема шансів під час вторгнення, але загроза з території цієї країни все таки існує.

“По-перше, відсутні ресурси у самої армії. По-друге, ешелони мобілізованих, яких везтимуть з РФ у Білорусь, до кінцевого пункту не потраплять, їх знищать на українському кордоні. Але розслаблятись не варто. Бо реальна загроза з боку Білорусі все одно існує — вона з повітря, обстріли будуть, ракети запускатимуть”, - зауважила вона.

За словами пані Бюн, ситуація на білорусько-українському кордоні ще тривалий час залишатиметься напруженою. Зокрема, активізуються диверсійні групи, то ж слід бути вкрай обережними.

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