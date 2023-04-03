Ризик ядерного вибуху: відомий астролог назвав найнебезпечніший день квітня

"Якщо кремлівський карлик вирішить натиснути червону кнопку, світ може цього не пережити", вважає Росс.

Відомий астролог Влад Росс прогнозує, день сонячного затемнення - 20 квітня - буде найнебезпечнішим днем у квітня. Він навіть не виключає ризику ядерного вибуху.

Про це астролог сказав в інтерв'ю в інтерв'ю "Главреду".

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Окрім того, за його передбаченнями, тривожними будуть ще кілька днів квітня. Це період від 18-23 числа.

"У цей час можливі різні неприємності та нещастя. Це пов'язано з тим, що цього тижня відбуватиметься сонячне затемнення в напрузі з Плутоном. Поразка точки затемнення Плутоном говорить про те, що найближчим часом можуть бути події, які сильно вплинуть на нас, а уникнути їх буде дуже складно чи неможливо”, – спрогнозував Росс.

Також в цей же період можуть відбуватися різні природні катаклізми, як землетруси чи цунамі.

"Якщо кремлівський карлик вирішить натиснути червону кнопку, світ може цього не пережити. Принаймні тенденція сонячного затемнення 20 квітня та наступного місячного затемнення 5 травня така, що зберігатиметься небезпека ядерного вибуху або удару, є небезпека смерті великої кількості людей", - попередив астролог.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологиня Яна Тимощук заявила, що у квітня Росія буде виснажувати ракетними ударами три українських міста. Це - Запоріжжя, Харків, Дніпро.

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