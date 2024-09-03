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Робота сил ППО, польоти дронів та вибухи: головні новини ночі 3 вересня 2024 року

Робота сил ППО, польоти дронів та вибухи: головні новини ночі 3 вересня 2024 року

Цілу ніч в Україні лунали сирени / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Чернігові пролунали вибухи Читати далі –>
  • Ворог просунувся у Нью-Йорку та Пречистівці - Deep State Читати далі –>
  • На Київщині працювали сили ППО Читати далі –>
  • Нічна атака безпілотників: в яких українських містах прозвучали вибухи Читати далі –>
  • Прикордонники та правоохоронці у 2024 році викрили понад 200 злочинних груп, які допомагали втікати за кордон Читати далі –>

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