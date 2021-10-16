Рогатий бог: як кельтське божество стало популярним серед неоячників і до чого тут диявол

Рогатий бог: як кельтське божество стало популярним серед неоячників і до чого тут диявол

Цернуннос - це не ім'я бога, а епітет, адже воно перекладається як "Рогатий", а от справжнє ім'я божества невідоме.

18 жовтня у Великій Британії святкують День Рогатого бога. Звісно, у минулому не було спеціального дня, коли вшановувалося це божество у його численних втіленнях. Проте, цей образ став центральним для сучасних неоячників в усьому світі, а тому розкажемо про нього детальніше.

Хто такий Рогатий бог

Рогатий бог - це Цернуннос (Кернуннос, Кернунн, Сернуннос - ред), кельтське божество, що ймовірно було пов'язане із культом родючості, життям, тваринами, багатством і підземним світом.

Цернуннос - один з найдавніших кельтських, а можливо, і до кельтських божеств. Сліди його культу датуються І тисячолітті до нашої ери, де йому присвячувався білий олень, образ який ще потім часто фігуруватиме у літературі та міфології, пригадати хоча б поттеріану.

Зверніть увагу, що Цернуннос - це не ім'я йога, а епітет, адже воно перекладається як "Рогатий", а от справжнє ім'я божества нам, на жаль, невідоме.

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Нині відомо про більш ніж півсотні зображень римської доби, що пов’язані із ним. Переважно його зображують як людину із рогами оленя на голові. Він сидить у так званій "буддійській позі" зі схрещеними ногами. В одній руці тримає змію, а в іншій – гривну. Часом поруч із ним зображені тварини, які були відомі давнім людям (олень, бик, пес, щур тощо).

ru.wikipedia.org

Вчені вважають, що це божество було володарем підземного царства й пов'язувалося з циклами помирання та воскресіння природи.

Археолог Джон Грем Дуглас Кларк звернув увагу одне поховання у Британії, у ньому і чоловіки, і жінки були оточені оленячими рогами. Науковець припустив, що метою цих обрядів було забезпечення плодючості, адже первісна людина могла пов’язати зростання рогів з сексуальними циклами і визнати роги як могутній ресурс плодотворної енергії.

У печері у Франції, що зберігає малюнки, якы створені близько 13 тисяч років до н. е., є зображення так званого "чаклуна", що поєднує людську поставу, звіриний лик, великі оленячі роги, кінський хвіст, ведмежі лапи і підкреслені ознаки чоловічої статі. Згідно з однією з інтерпретації це образ шамана, який виконує своєрідний обряд плодючості. А, згідно, з іншою версією, антропозооморфна істота є втіленням тотемного предка. А, можливо, саме цей образ став прототипом Рогатого бога Цернунноса.

Образ оленя, як символу життя, плодючості і царської влади надзвичайно поширений у добу бронзи та заліза на території Європи та Малої Азії. Образ людини з оленячими рогами мав важливе місце у своєрідному пантеоні того часу.

Рогатий бог сучасних неоязичників

Сучасні неоязичники, зокрема, віккани, вшановують Рогатого Бога на рівні з Триєдиною Богинею, вони є відповідно уособленнями чоловічої та жіночої енергії, частинами єдиного цілого. Рогатому Богу приписують сексуальність, несамовитість, пристрасть, чоловічу силу. Його називають різними іменами, серед них: Ато й Карнайна. Віккани вірять, що він також може проявляти себе як Зелена Людина, Сонячний Бог, Дубовий Король і Король Гостролист тощо у різноманітних міфологічних сюжетах.

Ця сучасне неоязичницька релігія називає його Великим Мисливцем, Лісовим Господарем, Королем За межею, він - бог родючості в багатьох ликах і під багатьма іменами, Хранитель Світового Древа. Його роги втілюють гілки древа, а кожен їхній відросток – початок нового життя.

Також неоязичництво проводить аналогії між Цернунносом, давньогрецьким Діонісом, слов’янським Велесом і Чорнобогом, лісовиками тощо. Таким чином, Рогатий Бог – квінтесенція життя і природи, символ вітальності, котра з приходом осені набирає темних барв і засинає до наступної весни.

Чому Рогатий бог - не диявол

Чимало про Рогатого бога та його культ розповіла англійська письменниця і антрополог Маргарет Мюррей. Ще у 1931 році вона писала, що бог старої релігії обов'язково стає дияволом нової.

Вікіпедія

Вона у своїй популярній роботі "Культ відьом в Західній Європі" відстоює ідею про те, що зображення диявола і сатанинських шабашів, на які збиралися нібито відьми, є перекрученими відбитками дійсно язичницького культу, який існував з передісторичних часів на території Європи. Переслідуваних же інквізицією в Середньовіччі відьом і чаклунів Мюррей розглядала як останніх послідовників цієї найдавнішої релігії. Адже, у біблійного Люцифера, найгарнішого з янголів, з'явилися роги, копита та шерсть, що явно "передалося" цьому образу з язичницького культу, аби очорнити його.

Тобто древні народи не вбачали у рогах, як атрибутах своїх богів, нічого поганого. Навпаки, вони були свідченням їхньої сили, мужності тощо. Нова релігія - християнство, яка прийшла на зміну язичницьким культам, мусила дискредитувати образ Рогатого Бога, підірвати його імідж і авторитет серед народів. Людям протягом століть втовкмачувалася темна сторона Рогатого Бога і його потойбічність, властивість купувати душі і збирати під своїм проводом відьом. Вірян переконували, що диявол являється саме у личині козла.

До цього культу дослідниця зараховувала богів та богинь з різних культур Стародавнього Сходу: давньоєгипетські Амон з рогами барана і Хатор з рогами корови, рогата "Повелитель звірів" з Мохенджо-Даро тощо. Подібні образи зустрічаються і в давньогрецькій міфології - критський Мінотавр, бог Пан, Діоніс Загрей. Мюррей згадує і про кельтського бога Цернунноса, зображення якого в шапці з рогами, яка нібито нагадувала шаманську, виявлено на частини рельєфу стародавнього вівтаря під собором Паризької Богоматері. Пізніше він трансформувався в фольклорний образ Херна-Мисливця у Великій Британії.

Рогатий Бог: сучасність

В сучасних вікканских ритуалах Рогатий бог може бути представленим чоловіком в масці, який діє спільно з верховною жрицею ковену (тобто зібрання неоязичників - ред.), яка своєю чергою представляє Триєдину богиню.

Також в наш час в деяких місцевостях Британії восени святкують День Рогатого бога. Чоловіки ходять по вулицях з прикріпленими до голів оленячими рогами. Цей ритуал зберігся у селі Ебботс Бромлі, що у Стаффордширі, Англія. Перша письмова згадка про танці відноситься до 1686 році, однак через якийсь час назад був зроблений вуглецевий аналіз рогів, які з року в рік використовуються в танці, і з'ясувалося, що роги датуються 11 століттям. Це свято говорить про те, що сучасні люди ще не до кінця втратили зв'язок з природою.

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