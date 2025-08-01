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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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370
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Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи

Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 1 серпня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

  • Словʼянськ (Донеччина);

  • Харківщина;

  • Чугуївський р-н (Харківщина);

  • Дніпропетровщина, Полтавщина;

  • Черкаси;

  • Південноукраїнськ (Миколаївщина);

  • Павлоградський р-н (Дніпропетровщина);

  • Драбів (Черкащина);

  • Канів (Черкащина);

  • Харківщина;

  • Біла Церква (Київщина);

  • Чугуївський р-н (Харківщина);

  • Балаклія/р-н (Харківщина).

Нагадаємо, комбінована атака 31 липня показала, що удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

На жаль, кількість постраждалих у Києві через атаку 31 липня постійно зростає. Серед них — п’ятимісячна дівчинка.

Відомо про загибель двох дітей. Зокрема, 6-річного хлопчика. РФ маленького українського каратиста Матвійка Марченка.

У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

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