- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 370
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія атакувала Україну безпілотниками: де пролунали вибухи
Росія знову атакувала мирні українські міста серед ночі безпілотниками, деколи було дуже гучно.
У ніч проти 1 серпня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Словʼянськ (Донеччина);
Харківщина;
Чугуївський р-н (Харківщина);
Дніпропетровщина, Полтавщина;
Черкаси;
Південноукраїнськ (Миколаївщина);
Павлоградський р-н (Дніпропетровщина);
Драбів (Черкащина);
Канів (Черкащина);
Харківщина;
Біла Церква (Київщина);
Чугуївський р-н (Харківщина);
Балаклія/р-н (Харківщина).
Нагадаємо, комбінована атака 31 липня показала, що удари Росії спрямовані на знищення українських міст, зокрема і Києва, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
На жаль, кількість постраждалих у Києві через атаку 31 липня постійно зростає. Серед них — п’ятимісячна дівчинка.
Відомо про загибель двох дітей. Зокрема, 6-річного хлопчика. РФ маленького українського каратиста Матвійка Марченка.
У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.