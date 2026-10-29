Росія готує "сюрприз": переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням про війну в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала передбаченням про плани Росії у війні проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

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«Значить, вони знову пішли під землю. А це перша така небезпечна ситуація. І вони, знаєте, що роблять? Вони роблять пастки. Картинка така: щось приваблює увагу, людина туди підходить і провалюється під землю. Я не можу вам описати конкретніше, бо я не дуже розбираюся в цих воєнних штуках, але нехай той, хто може повпливати, почує ці слова», — сказала вона.

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Також Яна Пасинкова попередила українців про те, щоб не вірити росіянам, оскільки путінський режим продовжить хитрувати.

«Що в політичному плані вони будуть робити до кінця року? Хитрувати, обманювати. Ніхто не сумнівався. І далі воювати, і далі руйнувати, просто нести, сіяти смерть. Поганий сюрприз запланований на зиму від них. Це така типа остання точка. От якщо ми до того не скоримося, невеличкий спойлер, ми не скоримося, вони хочуть це застосувати: те, що підривається з води або буде відправлено з води, або те, що підривається під землею. Оце, звісно, загадка. Це я вам не можу пояснити, може нову якусь авіабомбу вони придумають», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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