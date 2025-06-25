Росія обстрілює Україну згідно конспекту Рейху: нумеролог спрогнозував майбутні атаки

Нумеролог Ігор Мехеда назвав орієнтовну причину того, що окупанти часто обстрілюють Україну саме 23 числа

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Від січня 2025-го, протягом першого півріччя, російська армія здійснює ракетно-дронові удари переважно в тому числі 23 числа. Проти ночі 23-го або починає пізно ввечері 23-го та закінчує їх вранці. Атаки здійснюються і в інші дні, але протягом першого півріччя Росія не пропустила жодного 23 числа. Кожна з цих атак вбивала цивільних українців, зокрема і дітей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нумерологи впевнені, що Росія спеціально обрала цю дату.

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Офіційне зведення Повітряних сил ЗСУ за 23 січня 2025 року про російські БПЛА та ракети. Скріншот.

Наприклад, спеціаліст у галузі езотеричних дисциплін, нумеролог Ігор Мехеда в коментарі для ТСН.ua розповів, що, по-перше, одне з нещодавніх іноземних соціологічних досліджень виявило, що 70% населення Росії вірить у містику.

«Водночас у Європі, Австралії, США — 33%. Тобто в Росії у містику вірять близько 70% населення, дехто намагається її використовувати у своїх справах», — констатує Мехеда.

Зведення Повітряних сил ЗСУ за 23 лютого щодо російських БПЛА та ракет. Скріншот

Щодо дат, у які Кремль здійснює обстріли, знавець нумерології каже наступне: «21 та 22 числа кожного місяця є цікавими датами з точки зору того, що в минулі часи, орієнтуючись на сонячний календар, вважалося, що в ніч з 21 на 22 змінювались знаки зодіаку. 22 число вважається завершенням циклу, сакральним числом, коли діють вищі сили. Тому 22-го росіяни не ризикують (здійснювати масовані атаки), щоб не мати проблем із кармою. А 23 — це як початок нового циклу».

За словами Мехеди, росіяни, скоріш за все, вважають, що новий цикл їм допоможе і їхніх «чорних» справах.

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Виняток, коли росіяни 23 числа запустили лише дрони. Скріншот

«23 — це двійка та трійка, які в сумі дають п’ятірку. Вона — дуже цікаве число. Це сакральне число богинь давніх Греції та Риму, п’ятірка використовується майже всіма релігіями, вважається числом енергії. Якщо росіяни використовують 23 число, то думають, що ця космічна енергія допоможе їм. Але у них перевернута ідеологія. Вони вважають себе силами світла, а всіх інших — силами темряви. Тому і вважають, що в разі використання п’ятірки, яка символізує енергію, вона їм допоможе. Але вони несуть руйнуваня, а це не Божа справа, тому ця п’ятірка їм не допоможе», — каже Мехеда.

Зведення Повітряних сил ЗСУ про масовану ракетно-дронову атаку 23 квітня. Скріншот

І він, і деякі інші українські нумерологи припускають, що РФ може керуватися, наприклад, порадами шаманів з тих територій, звідки родом секретар Ради безпеки РФ та колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Зведення Повітряних сил ЗСУ за 23 травня. Скріншот

«Або використовувати конспекти Аненербе (організація Третього Рейху, до складу якої входили зокрема і окультисти — Ред.). Ці конспекти лежать у сховищах Москви з 1945 року», — каже нумеролог.

Зведення Повітряних сил ЗСУ 23 червня 2025 року. Скріншот.

Крім того, Мехеда пропонує згадати ті новини, які розповідали про те, що Шойгу свого часу возив керівництво Кремля до знайомих шаманів.

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Резюмуючи, езотерик висловлює таку власну думку: «Якщо число 23 постійно «випливає» в такому контексті, то в цю дату треба бути обережнішими».

Раніше повідомлялось про те, що відомий астролог здивував передбаченням про закінчення війни в Україні.

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