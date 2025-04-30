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- Астрологія
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Росіяни готують наступ на ще одну область України: передбачення екстрасенски
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про новий наступ Росії на Суми.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що росіяни спробують наступати на Сумщину, проте у них нічого не вийде.
«Лупити будуть. Пробувати, де слабкі місця. Великий розрахунок на „відкриті двері“, тобто спробують з кимось домовитись. Налякають добряче, але зуби там обламають», — сказала вона.