Росіяни готують наступ на ще одну область України: передбачення екстрасенски

Війна в Україні / © Associated Press

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про новий наступ Росії на Суми.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що росіяни спробують наступати на Сумщину, проте у них нічого не вийде.

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«Лупити будуть. Пробувати, де слабкі місця. Великий розрахунок на „відкриті двері“, тобто спробують з кимось домовитись. Налякають добряче, але зуби там обламають», — сказала вона.