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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
1 хв

Росіяни готують наступ на ще одну область України: передбачення екстрасенски

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна

Війна в Україні / © Associated Press

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про новий наступ Росії на Суми.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що росіяни спробують наступати на Сумщину, проте у них нічого не вийде.

«Лупити будуть. Пробувати, де слабкі місця. Великий розрахунок на „відкриті двері“, тобто спробують з кимось домовитись. Налякають добряче, але зуби там обламають», — сказала вона.

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