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Росіяни хочуть захопити ще одну область: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила тривожне передбачення
Переможниця “Битви екстрасенсів” зробила тривожне передбачення про спроби Росії окупувати ще одну область.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про плани Росії у війні проти України.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що російські окупанти можуть планувати наступ на Сумську область.
«На Сумщині — велике зіткнення. Багато залежатиме від того, наскільки ми зараз підемо на поступки. Якщо підемо — на Сумщині буде ще гірше. Росіяни хочуть типу „мирно“ захопити владу. Тобто вони шукатимуть когось продажного», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.