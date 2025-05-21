Росіяни хочуть захопити ще одну область: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила тривожне передбачення

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про плани Росії у війні проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що російські окупанти можуть планувати наступ на Сумську область.

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«На Сумщині — велике зіткнення. Багато залежатиме від того, наскільки ми зараз підемо на поступки. Якщо підемо — на Сумщині буде ще гірше. Росіяни хочуть типу „мирно“ захопити владу. Тобто вони шукатимуть когось продажного», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.