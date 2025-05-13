Росіяни хочуть захопити важливе місто, щоб "задушити" Україну: екстрасенска шокувала передбаченням

Екстрасенска розкрила плани Путіна / © ТСН

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що окупанти хочуть захопити Одесу, щоб економічно „задушити“ Україну.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи зможе Росія окупувати Одесу. На що вона зазначила, що в окупантів військовим шляхом це не вдасться зробити, хоча такі плани є.

Реклама

«Єдиний шанс, на який сподіваються окупанти і вони дуже довго на це працювати — це „продаж“ міста, це зрада. Чи дочекаються вони цього? Ні», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.