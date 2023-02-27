"Росія готує важливу атаку": передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Переможниця 15-го сезону "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що у квітні Росія готує свою "найважливішу атаку", проте окупанти зазнають поразки.

Про це йдеться на ютуб-каналі "КаПаБу".

Тарологиня, переможниця 15-го сезону "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що ЗСУ зможуть "придавити" ворогів, виштовхати їх з тих територій, які вони не встигли повністю захопити.

"Відбудуться якісь переговори, але вони будуть провальними. Ми виходимо на стабільну фазу війни з нашого боку. Найважливішу атаку, яка планується з боку Росії обманним методом, ми відіб’ємо саме у квітні", - сказала екстрасенска.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс розповів, що на Росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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