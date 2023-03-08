Росія капітулює: астролог назвав дати катастрофічної поразки агресора

Війна в Україні закінчиться для Росії катастрофічною поразкою і капітуляція РФ вже наближається – такий прогноз зробив астролог Влад Росс.

Про це астроексперт розповів виданню "Главред".

Країна-агресорка може зазнати поразки наприкінці квітня-на початку травня – в період між затемненнями.

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"У ці дні буде катастрофічна поразка Російської Федерації. Фронт буде розвалено. Українська армія дійде до Мелітополя та Криму, оточить Донецьк і Луганськ. Близько між 20 квітня та 5 травня буде потужна битва", – прогнозує Росс.

Він також віщує, що несподівано швидко до України надійдуть і танки, і авіація, і багато іншого.

"Тож на Росію чекає маса сюрпризів по її території, зокрема, будуть найпотужніші "прильоти" в Московській області та Москві", – зазначив астролог.

Щодо капітуляції Росії, то Росс віщує цю подію після 16 травня. До цієї дати можуть завершитися всі важливі події на фронті і перемога України стане очевидною.

"16 травня Юпітер перейде з Овна (знаку війни) до Тельця (знак миру), після цього дуже можлива капітуляція Російської Федерації", – сказав астроексперт.

Нагадаємо, карпатський мольфар Василь Гундяк пророкує, що війна в Україні завершиться 2024 року, коли "трагічно загине" президент Росії Володимир Путін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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