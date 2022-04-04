Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Росія повинна заплатити набагато більшу ціну за свої звірства і садизм" - Кулеба 

Дата публікації
Перегляди
127
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Росія повинна заплатити набагато більшу ціну за свої звірства і садизм" - Кулеба 

Кулеба поспілкувався зі своїм ірландським колегою Саймоном Ковені.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з очільником МЗС Ірландії Саймоном Ковені подякував за готовність наполягати на застосуванні нових суворіших санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації після жахливих російських військових злочинів в Бучі

Про це він заявив у сервісі мікроблогів Twitter. 

"Розмовляв зі своїм ірландським колегою Саймоном Ковені. Поінформував про жахливі російські військові злочини в Бучі. Вдячний Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових суворих санкцій ЄС. Росія повинна заплатити набагато більшу ціну за свої звірства і садизм", - зауважив глава української дипломатії у повідомленні у соцмережі. 

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.

Читайте також:

Суцільні руїни: з’явилося моторошне відео зі звільненої від військ Росії Бучі

Суцільні руїни: з’явилося моторошне відео зі звільненої від військ Росії Бучі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація