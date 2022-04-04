"Росія повинна заплатити набагато більшу ціну за свої звірства і садизм" - Кулеба 

Кулеба поспілкувався зі своїм ірландським колегою Саймоном Ковені.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з очільником МЗС Ірландії Саймоном Ковені подякував за готовність наполягати на застосуванні нових суворіших санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації після жахливих російських військових злочинів в Бучі.
Про це він заявив у сервісі мікроблогів Twitter.
Spoke with my Irish counterpart @simoncoveney. Informed on the horrendous Russian war crimes in Bucha. Grateful to Ireland for standing ready to insist on applying new severe EU sanctions. Russia must pay a much heavier price for its atrocities and sadism.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022
"Розмовляв зі своїм ірландським колегою Саймоном Ковені. Поінформував про жахливі російські військові злочини в Бучі. Вдячний Ірландії за готовність наполягати на застосуванні нових суворих санкцій ЄС. Росія повинна заплатити набагато більшу ціну за свої звірства і садизм", - зауважив глава української дипломатії у повідомленні у соцмережі.
Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.
Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.
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