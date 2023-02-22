Росії готують бойовий "сюрприз" до 24 лютого: прогноз астрологині на річницю вторгнення

У карті 24 лютого 2022 року скупчення планет в Овні вказує на бойові дії, каже Валентина Віттрок.

На війська Російської Федерації, які продовжують криваву війну проти України, чекає бойовий "сюрприз" до річниці повномаштабного вторгнення 24 лютого.

Такий прогноз зробила астрологиня Валентина Віттрок.

"У карті 24 лютого нинішнього року скупчення планет в Овні не залишає сумніву в бойових діях, але Венера з Юпітером і хіроном у секстилі до Марсу в Близнюках вказують на яскраві події (не маю на увазі концерт у Лужниках за участю двійників Путіна)", - написала астрологиня.

За її словами, швидше за все, це результат зустрічі президентів США і України та представників НАТО.

"Готується якийсь бойовий "сюрприз" для російських військ", - каже Валентина Віттрок.

Вона нагадала, що початок повномаштабного вторгнення Росії відбувся на проходженні Юпітера Рибами, у присутності Нептуна, що вказує на приховані причини військових дій.

Наразі ж, додала астрологиня, "тауквадрат на Меркурії у Водолії за участю Урана з Тельця жодним чином не свідчить про спокійний час. 23, 24 лютого - транзит Місяця Овном - це тригер сильних емоцій і бойових дій…".

Нагадаємо, раніше відомий астролог Влад Росс спрогнозував, що вже скоро українські військові почнуть контрнаступ на всіх напрямках, і 2023 року територія України може бути звільнена від російських окупантів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Гороскоп Залужного віщує перемогу Україні: астролог назвав місяць

Коли війна в Україні зійде нанівець: відома астрологиня назвала місяць