Російські FPV-дрони у Києві: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила тривожне передбачення

Екстрасенска зробила передбачення про війну

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про війну в Україні.

Про це вона розказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи будуть у Києві російські FPV-дрони, що прогнозують деякі аналітики.

«Історія така: стрибок у технологіях з ворожої території полягає у тому, що буде два види якоїсь зброї. Одна історія — це вогонь, інша пов’язана з рідиною. При чому вони можуть змішуватися та діяти окремо», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.