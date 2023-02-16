Російський штурм до річниці вторгнення: астролог назвав найнебезпечніше місто та загрозливі дати у лютому

Наприкінці лютого Росія може влаштувати кілька масованих атак.
Астролог Олексій Кириченко, зважаючи на напружені аспекти небесних світил, прогнозує масований штурм російських окупантів до кінця лютого. Найнебезпечнішим містом, за його словами, буде Бахмут.
Такий прогноз він зробив у коментарі виданню “Главред”.
Астролог зазначив, що до 20 лютого Сонце наближається до Сатурна і це вказує на те, що окупанти розпочнуть штурм у найгарячішій точці — Бахмуті.
"Сатурн означає закривати, оточувати, обмежувати. Тому Бахмут закривають для цивільних. Російські війська штурмуватимуть найближчим часом фортецю Бахмут", - каже він у своєму у прогнозі.
Астролог також зазначив, що напружена ситуація в місті триватиме до 18 лютого, коли буде прийнято якесь важливе рішення щодо Бахмута.
Найнебезпечнішими днями в лютому Кириченко назвав 19, 21, 22 і 26.
За його словами, у березні масованих ракетних обстрілів з боку окупантів буде менше. “Це не означає, що не буде обстрілів, але масованих не прогнозується", - каже він.
Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, раніше відома астрологиня назвала місяць, коли війна в Україні зійде нанівець.
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