Російський штурм до річниці вторгнення: астролог назвав найнебезпечніше місто та загрозливі дати у лютому

Астролог Олексій Кириченко, зважаючи на напружені аспекти небесних світил, прогнозує масований штурм російських окупантів до кінця лютого. Найнебезпечнішим містом, за його словами, буде Бахмут.

Такий прогноз він зробив у коментарі виданню “Главред”.

Астролог зазначив, що до 20 лютого Сонце наближається до Сатурна і це вказує на те, що окупанти розпочнуть штурм у найгарячішій точці — Бахмуті.

"Сатурн означає закривати, оточувати, обмежувати. Тому Бахмут закривають для цивільних. Російські війська штурмуватимуть найближчим часом фортецю Бахмут", - каже він у своєму у прогнозі.

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Астролог також зазначив, що напружена ситуація в місті триватиме до 18 лютого, коли буде прийнято якесь важливе рішення щодо Бахмута.

Найнебезпечнішими днями в лютому Кириченко назвав 19, 21, 22 і 26.

За його словами, у березні масованих ракетних обстрілів з боку окупантів буде менше. “Це не означає, що не буде обстрілів, але масованих не прогнозується", - каже він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше відома астрологиня назвала місяць, коли війна в Україні зійде нанівець.

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